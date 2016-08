The Chemical Brothers vuelven a Galicia

The Chemical Brothers // FARO

REDACCIÓN | VIGO

Los británciossuman Galicia en las fechas programadas dentro de su gira española. Tom Rowlands y Ed Simons acturán en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela el próximo 30 de octubre dentro del ciclo. No es la primera vez que los británicos visitan tierras gallegas, en 2004, dentro de la programación de los Conciertos del Milenio , visitaron también la capital gallega para subirse al escenario en Monte do Gozo.

La carrera de Tom Rowlands y Ed Simons se prolonga durante más de 25 años y la crítica es unánime al considerarles los máximos responsables del éxito masivo de la electrónica actual. Con su big-beat con house, techno, trip-hop, rock electrónico, dance alternativo y los últimos hits de su disco, Born In The Echoes, llegarán a Santiago, Barcelona, Madrid y Bilbao.

Las entradas para la cita de The Chemical Brothers en Galicia se ponen a la venta el viernes 2 de septiembre a partir de las 10:00 horas en A Taquilla

Xoel López y Anne Etchegoyen

Los británicos no serán los únicos presentes en el cartel del Latitudes. Xoel López llegará el 10 de septiembre con su gira Paramales a una cita muy especial en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela en el que presentará las canciones de su último trabajo así como otros himnos del músico gallego.

Es noche, abrirá la velada Anne Etechegoyen, todo un fenómeno musical en Francia que presentará su último trabajo: Les Voix Basques, un cóctel de voz dulce y poderosa grabado junto al coro de hombres Aizkoa. Esta joven nacida en Saint-Palais llena su último álbum con canciones de folclore vasco con obras suyas en castellano, euskera y francés.

Michael Nymann y Leiva

El 4 de noviembe, la capital gallega también tiene una cita con el minimalismo de Michael Nyman. Uno de los pianistas más innovadores y célebres del Reino Unido acturá en el Palacio de Congresos de Santiago. Su incansable creatividad le llevó a crear óperas, componer bandas sonoras -su obra más popular fue la galardonada El Piano, de Jane Campion- o piezas para cuartetos de cuerda y conciertos orquestales.

Nyman siempre se ha caracterizado por ser un artistas abierto y colaborativo, con un marcado sentido del humor y una enorme imaginación literaria, lo cual le ha permitido conectar con una gran audiencia en todo el mundo. Un artista polifacético con una obra que va mucho más allá de la música.

Seis días más tarde, Leiva el que fuera la mitad del dúo Pereza, volverá a Galicia para presentar Monstruos, su tercer trabajo en solitario después de Diciembre y Pólvora.