Anni B Sweet: "Volver a actuar en Galicia es bonito, me recuerda a mis comienzos"

borja melchor | Ourense

Escribir aquí...

Anni B Sweet inicia mañana el ciclo de conciertos de la VII edición del SON Estrella Galicia. // FdV

La cantante malagueña Ana López, más conocida como Anni B Sweet, llega mañana a Ourense para presentar su tercer álbum, Chasing Ilusions, con el que logró llegar a la cima en iTunes, ante un escenario que colgó el lleno absoluto hace varias semanas para poder escuchar unas de las voces más internacionales -ha publicado discos en once países y ha estado de gira por Asia, Europa y América- del panorama indie español. El concierto en Ourense marcará el inicio de la VII edición del SON Estrella Galicia. La impronta de la malagueña en los oídos de los usuarios de Spotify es tal que ya es la artista indie española con más oyentes en el reproductor online.

-Con el "No hay entradas" a la puerta del Café & Pop Torgal, ¿qué espera del público ourensano?

-Espero que se lo pasen muy bien. Normalmente, intento no esperar mucho para no llevarme desilusiones, pero espero que se lo pasen genial, que pasen una buena noche y se lleven el concierto a casa, que tengan un recuerdo bonito.

-¿Se esperaba el lleno?

-No, para nada. Me hace muchísima ilusión, ya que pensé que podría ser todo lo contrario. A mí, el norte me gusta mucho, tengo una conexión con él que me encanta.

-¿Qué significa para usted tocar en Galicia, en Ourense?

-Me recuerda mucho a mis principios, cuando estuve tocando por esas tierras. Hice una gira por toda Galicia y me sorprendió muchísimo cuando la vi. Volver es bonito: las vistas son preciosas y el público se suele portar muy bien.

-¿Qué le parece que sean las entidades privadas las que apuesten por la cultura?

-Todo lo que sea apostar por la cultura me parece bien. Si hace falta que sean las entidades privadas y son estas las que mueven la cultura, es necesario que lo sigan haciendo.

-¿Qué consigue la música en su vida?

-Hace sentirme normal dentro de mí, estable dentro de mi inestabilidad, es decir, consigue todo [risas].

-¿Qué relación guarda su último álbum Chasing Illusions con su estado de ánimo actual?

-Me recuerda a un cambio muy bonito en mi vida personal. Recordar ese cambio me ayuda a animarme en los momentos más difíciles.

-¿Qué canción utilizaría para hacerle frente a un mal momento?

-Let It Happen, de Tame Impala.

-¿Y para continuar con el buen estado de ánimo?

-The Ghost Inside, de Broken Bells.

-Su primera canción hablaba de un castillo por la montaña. ¿Es una buena metáfora de su presente: algo de estabilidad dentro del caos?

-Puede ser. Nunca me siento estable en ningún sitio, realmente. El castillo, que lo veía desde la ventana de mi cuarto, en Fuengirola, resultó ser un repetidor. El castillo no existía... La metáfora la llevo más allá [risas].

-¿Viene de esa época su amor por la música?

-Sí. En mi casa, siempre se ha escuchado mucha música. Mis hermanos ponían canciones de muchos grupos y siempre ha estado en mi vida.

-¿Cuál es la mejor estación del año para tocar y cantar?

-El otoño; me gusta el clima: ni mucho calor ni mucho frío.

-Y, para componer, ¿qué momento del día escoge?

-La noche. A partir de las diez, ya puede surgir algo. Cuanto más tarde, mientras esté consciente, mejor. Es cierto que este último disco lo he compuesto en diferentes momentos del día, pero, normalmente, acostumbro a hacerlo de madrugada.

-¿Qué le llevó a componer este tercer álbum?

-Acabo un disco y comienzo a componer el siguiente, no puedo estar tranquila. Cuando llevas varias canciones, empiezan la inquietud y las ganas de grabar la demo, ver cómo suena y enseñársela a la gente para conocer su opinión. Esto todo me motiva.

-¿Cuál es la banda sonora de su vida?

-No es un solo grupo. Sobre todo, música de los años 60, 70... Desde los Beatles, Led Zeppelin, música psicodélica, Etta James, Aretha Franklin, música negra... La verdad es que la banda sonora de mi vida son los topicazos y los clasicazos.

-Chasing Illusions, cazando ilusiones ¿Qué la ilusiona?

-En el mundo de la música, seguir aprendiendo y avanzar. Que salgan giras y conciertos, contactar con otra gente.

-¿Con qué sueña Annie B Sweet?

-En el mundo de la música, con que todo se estabilice más, que se tome a la cultura más en serio, que es necesaria. Que baje el IVA, que todo el mundo pueda disfrutar de la música. Personalmente, sueño con tener una gira a nivel mundial, pasear la música a todas partes y con estar tranquila, que es lo más cercano a la felicidad, que la gente de mi alrededor esté bien de salud y en general.