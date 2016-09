Los zombies invaden Tui

REDACCIÓN

Tui volverá este fin de semana a la época medieval, pero no a una Edad Media cualquiera sino que el juego de supervivenciatransforamará el centro de la villa pontevedresa en un tablero de juego en el que los participantes no solo deberán superar las pruebas propuestas por la organización sino que también deberán evitar a losque tomarán las principales calles de la ciudad fronteriza.

World Real Games, responsable del evento que se enmarca en el Festival Arraianos, aprovechará el viaje al medievo que vivirá Tui este fin de semana para que todos aquellos que participan en esta yincana gigante vivan las sensaciones y las emociones más reales. Así, ha divido en dos categorías a los jugadores: aldeandos infectados y no infectados. El juego se celebrará a partir de las doce de la noche del sábado y se desarrollará hasta las siete de la mañana.

El jugador debe intentar sobrevivir toda la noche, parece fácil, pero no lo será, porque hordas de zombies intentarán atraparles y si le tocan, estará muerto y no puede defenderse, solo correr. Hay que ir con cuidado porque pueden atraparte desde el inicio de la partida. Los participantes que no sobrevivan al ataque de actores caracterizados como zombies pasarán a integrar el equipo de los aldeanos infectados. La organización reta a los participantes a hacer el circuito -que se plantea como una película- en solitario, en pareja o, incluso, en familia.

El precio de las entradas, a la venta vía web, van desde los 10 euros para los aldeanos infectados que vayan maquillados desde casa; 20 euros para los que maquille la organización y 40 euros para los aldeanos no infectados.

Festival Arraianos

Desde la Porta da Pía hasta la plaza de Fromista pasando por las plazas de San Fernando, la Misericordia y San Telmo, habrá ambientación medieval, mercado, gastronomía, animación de calle, espectáculos y recreaciones históricas... que comenzarán el viernes por la mañana y finalizarán el domingo a última hora. La entrada es gratuita aunque algunas actividades son de pago.

El festival fue presentado ayer en el Concello de Tui por el alcalde en funciones y concejal de la Eurocidade, Miguel Capón, la concejal de Cultura, María José González, la directora de Arraianos, Andrea Costa, y el presidente de ACITUI, Juan Carlos Blanco.