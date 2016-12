Tony Trump, rey de la música ligera

Vigo

La Navidad es una época de arraigadas tradiciones, y el concierto que Tony Lomba y Elio dos Santos ofrecen el Día de los Santos Inocentes en Vigo es una de ellas. Los reyes de la música ligera vuelven a subirse al escenario con nuevas canciones, como "Make Spain great again", que da título al espectáculode este año, y "Si fueras tú", que se suman a sus himnos "Hoy es un día especial", "Bunbury" y "Ese amor de la abuela", que no faltan en sus conciertos. "Cuando comenzamos a ensayar nos cuesta hacer las canciones que ya tenemos porque nos apetece tocar cosas nuevas, pero también lo pasamos mal si dejamos fuera ciertos temas", reconoce Tony Lomba. Ahora, estos temas tendrán un soporte físico, ya que el dúo anuncia la edición de un CD. "Tenemos temas para sacar tres discos. Llevaba años resistiéndome, pero para el próximo año sacaremos uno porque creo que las canciones se merecen estar en un formato físico. Además, coincidirá con el veinte aniversario de la edición de Pareja de hecho, por lo que es el momento perfecto", adelanta Tony Lomba.

El dúo más irreverente del panorama musical gallego ofrecerá este año dos conciertos en la Fábrica de Chocolate: hoy y el viernes, a las diez de la noche. Desenfreno, risas y extravagancia en un espectáculo imposible de calificar. Eso sí, quien ya los ha visto alguna vez, sabe que no dejarán títere con cabeza en un espectáculo musical, en el que cargarán contra uno de los personajes del año: el actual inquilino de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump.

"El mundo está loco -afirma Lomba, en relación a la elección del nuevo presidente de EE UU- o es una ignorante política porque estamos dejando el mundo en manos de personas que creen en la supremacía blanca tipo Hitler". Y lo dice abiertamente, aún sabiendo que "Make Spain great again" despertará tantas pasiones como iras.

"Nosotros siempre sobrepasamos la barrera de nuestros ideales, siempre vamos más allá y le damos una vuelta de tuerca a los temas políticos, que tratamos con ironía y mucha retranca gallega", añade. Y es que cualquiera puede colocarse en el ojo de mira de Tony Lomba y Elio dos Santos; no solo el ala más conservadora. El año pasado lo fue Podemos.

Este "Make Spain great again" sigue la estela de los espectáculos a los que Tony Lomba y Elio dos Santos tienen acostumbrado a sus seguidores: estética "popera" con vestuario cargado de lentejuelas y brinllatina, marca Tony Lomba. "Yo, como soy el menos músico y el más artista, me encargo de la estética. La verdad es que somos un poco clowns, bufones. No tenemos miedo porque podemos sacar cualquier banderín", reconoce el showman vigués. Y con Trump como epicentro, no es de extrañar que la estética respire aires del oeste.

Lomba asegura que poco o nada tiene en común con Elio dos Santos, para él, uno de los mejores músicos del país, pero reconoce que cuando comparten escenario, surge la química, que hace que el público disfrute. "Una cosa tengo clara. El día que me lo pase una micra menos bien que el público, no volveré a subirme a un escenario", asegura Lomba, que añade que el dúo mantiene la energía de la que siempre ha hecho gala. "Somos muy críticos con nuestras actuaciones y la verdad es que cuando acabamos el último concierto, en Santiago, coincidimos los dos en que fue una pasada", afirma.

Lamenta que este proyecto de música ligera jocosa se circunscriba al periodo navideño. "Me queda la espinita de no haber seguido con esto más allá. ¿Por qué? No lo sé. Yo cada vez entiendo menos el mundo. La gente ha cogido nuestro sentido del humor pero no nuestra valía musical, y lo digo con humildad", afirma.

Con las entradas casi agotadas, Tony Lomba y Elio dos Santos preparan su peculiar y surrealista noche de los Inocentes en Vigo.