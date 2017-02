O musical sobre os irmandiños

Por @SelinaOtero

Son 100 artistas no escenario, entre bailaríns (33), músicos (24) e 40 persoas no coro, cunha potente banda sonora que acompaña as distintas fases da historia dos irmandiños contada a través de melodía e baile. A compañía de Quique Peón presenta o sábado 11 de marzo en Vigo 'O Poder do Arcabuz', un musical sobre os irmandiños, ambientado na Idade Media. A proposta do bailarín e director artístico Quique Peón vai un paso máis alá na linguaxe escénica. A partir da expresión nos movementos dos bailaríns o musical logra transmitir á perfección en cada acto distintas emocións.

O musical combina música e danza, cunha sofisticada aposta que mestura baile tradicional e danza contemporánea. Para o director do espectáculo, o bailarín e investigador Quique Peón, "é unha proposta tradicional e vangardista ao mesmo tempo". É a primeira vez que un espectáculo con bailadores que proceden da tradición afonda de tal forma nunha proposta musical cun aspecto máis vinculado á danza contemporánea, con pensado vestiario que fai ao espectador viaxar ao medievo.

Un momento do espectáculo.