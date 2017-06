Los Planetas encabezan el desembarco "indie" en A Illa

R.L.

falta de las Cíes , Parque Natural donde, obviamente, está prohibido celebrar un festival, la Illa de Arousa se antoja como uno de los lugares más idílicos donde escuchar música en directo en verano. El Atlantic Fest , que celebra a partir de hoy su segunda edición, refuerza su carácter de "festival de día", apto para un público familiar, niños incluidos, que tienen entrada libre si son menores de 12 años.

En el escenario principal, el Son Estrella Galicia, ubicado junto a la playa de O Bao, actuarán mañana sábado, 1 de julio, los grupos de mayor cartel: Electric Feels (12.00 del mediodía), Best Boy (12.50), L.A. (13.55), Anni B Sweet (15.30), Joe Crepúsculo (16.55), Delorean (18.30), The Temper Trap (20.05), Los Planetas (22.05), Lori Meyers (0.30) y Maxïmo Park (2.30).

En el Escenario Galician Tunes se celebrarán, también mañana, varias presentaciones, como la del actor Carlos Blanco (17.45), que presentará el festival O mar nunha flor. Entre las actuaciones, destacan las de Víctor Coyote (21.20) y Mecanismo Ruso (23.50). Abrirán este escenario Komodo (14.50) y Audionave (16.20), ganadores del concurso Sonidos Mans.

Hoy, durante la jornada de apertura, actuarán en el auditorio municipal Os Amigos do músicos y Rosalía y Raül Refree. Habrá, además otros tres conciertos en bares de la isla, en los que actuarán Mounqup (Taberna dos Valáns, 23.00), Sen Senra (Fina Viñas, 0.15) Kings of the Beach (Con do Moucho, 1.30)

La mañana del domingo tendrá como protagonistas a Puma Pumku, que actuarán a las 12.30 en la Plaza de Abastos; y a los Birds are Indie, que les darán el relevo allí a las 13.45. Esposa tocará a las 14.30 en el Buona Vita, y Dois, a las 15.30 en el Benalúa.

El recinto central del festival dispondrá de una zona específica para niños en la que, a lo largo de la jornada del sábado, se desarrollarán diversas actividades, como talleres de marionetas y de instrumentos musicales, sesiones de cine infantil y un taller musical de pop.

La zona de acampada del Atlantic Fest, a la que tendrán acceso aquellos que adquieran el abono del festival, estará ubicada en el entorno de la playa de Area de Secada. Para comunicar esta zona con el casco urbano de A Illa y el recinto del escenario principal funcionarán autobuses que realizarán un recorrido circular durante los tres días del festival.

Los abonos adquiridos durante el día de hoy o mañana en la taquilla del festival tienen un precio de 55 euros.