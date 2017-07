Agenda para este viernes | Vanesa Martín presenta su "Munay" en Vigo

El fin de semana viene cargado de buena música desde el minuto uno. La agenda del viernes trae conciertos para todos los gustos, pero no solo eso, también hay teatro para los amantes de las tables. Una jornada sin desperdicio.

La cantante y compositora malagueña Vanesa Martín actúa por primera vez en Vigo hoy viernes en el Auditorio Mar de Vigo. La artista presentará ante sus seguidores "Munay", su quinto álbum de estudio con el que ya ha obtenido discos de oro y platino. "Munay" es una palabra quechua que significa "amar" y además de ser el título del trabajo de Vanesa Martín también es el que da nombre a su gira. El disco está grabado en Los Ángeles y cuenta con la producción de Eric Rosse, también detrás de trabajos de Maroon 5, Sara Bareilles o Tori Amos. | Local: Auditorio Mar de Vigo | Hora: 21.00 | Entrada: 20/40 €

Rammstein, concierto estelar del Resurrection. Alrededor del centenar de bandas participan en el Resurrection Festo de Viveiro, pero el concierto estelar de este año es el que protagonizan esta noche Rammstein en su única actuación en la Península. El festival, que se ha convertido en la cumbre ibérica del heavy metal, continúa mañana sábado. | Más información en: www.resurrectionfest.es

Conciertos

Vigo

Grupo especializado en versiones de pop & rock en castellano de artistas como Alaska, Loquillo, Siniestro Total, Los Rodríguez, M Clan, La Frontera...| The Hush Rock | Hora: 22.30 | Entrada: gratis

Machines. Grupo de rock'n roll con influencias de los 50's 60's 70's con sonido actual. Versiones y temas propios. | Contrabajo Club | Hora: 23.00 | Entrada: 5 €

Los Mambo Jambo y Miss Cafeína actúan en recinto del VigoSeafest. | Escenario Son Estrella de Galicia | Horario: 21.30 a 23.00 y 23.15 a 00.45.

Festival Imaxinasons. Concierto de Carlos Bica & Trio Azul. | Auditorio Municipal | Hora: 21.00 | Entrada: 5 €



Moaña

Oia

Espectáculos

Vigo

Cangas

en memoria de Luis Riobó, fundador do coro Ondas da Ría. | Palco da Música | Hora: 20.30 | Entrada gratisActúan Malvela, grupos de Gaitas Tra-lo Mosteiro y A Fiada, pandereteiras Virxe do Alivio y +Xeran. | Eirado do Mosteiro | Hora: 21.00 | Entrada gratisRepresentación a cargo de Inventi Teatro. | Sala Ártika | Funciones: 21.00 y 23.00 | Entrada: 7 € (Taquilla) / 5 € (Anticipada)

Pequeno Cabaret Infantil de Nelson Quinteiro. | Praza do Costal | Hora: 20.30 | Entrada gratis.

"Emilia" por la Compañía Teatro del Barrio. Basada en la vida de Emilia Pardo Bazán | Auditorio Municipal | Hora: 22.30 | Entrada: 8 €