PortAmérica abre el telón con un público entregado al gallego Iván Ferreiro

Redacción | Caldas

El festival PortAmérica ya es una realidad. Ayer Caldas de Reis puso a rugir sus motores festivaleros conque le tienen preparados a los cientos de seguidores musicales que un año más no faltaron a su cita con uno de los principales eventos musicales del verano gallego

Desde las cinco de la tarde se fueron sucediendo las actuaciones , que fueron poco a poco ganando en afluencia de público a medida que el grueso de aficionados a la música fueron llegando desde sus casas o después de instalarse en una zona de camping casi llena.

Un DJ dio la bienvenida a los primeros en acercarse para despúes irse intercalando los artistas; "Kanaku y el Tigre", "Ángel Stanich" o "Nikki Hill" fueron los primeros en abrir boca. La emoción se fue acrecentando después con los colombianos "Aterciopelados" hasta llegar a los principales reclamos del cartel del jueves.

El escenario Cultura Quente explotó en aplausos con la salida, a eso de las 10 de la noche, de Iván Ferreiro, imagen promocional del festival y artista que el año pasado presentó su séptimo álbum en solitario, "Casa". Su actuación fue un repaso a lo nuevo y a lo clásico que no puede faltar en su repertorio para contentar a todas las partes. En este "in crescendo" musical, la guinda la pusieron posteriormente Carlos Sadness, The Horrors y los Niños Mutantes para cerrar ya de madrugada con Triángulo de Amor Bizarro y Limo. Sr. Fiuza DJ.

Paralelamente, chefs del nivel de Pepe Solla, Javier Olleros, Yayo Daporta o Iñaki Bretal , del Grupo Nove, pusieron la nota gastronómica en la versión "Show Rocking" del PortAmérica 2017.