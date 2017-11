Agenda para este sábado | Poveda da un cante a Galicia

palacio de la ópera, a coruña -

20.30 horas -

34.24 52.43 euros

Miguel Poveda, estrella del flamenco y uno de los artistas más relevantes de la música actual, ofrecerá mañana su espectáculo "Recital de cante" en Palacio de la Ópera de A Coruña. El cantaor catalán interpretará algunos de los palos más representativos del flamenco, desde los más festeros hasta los más profundos: soleás, fandagos, seguiriyas, cantiñas, bulerías... Desde un profundo respeto a la tradición, pero con un aire renovador y personal.

Dante + Rase + Lars. Dante es un MC procedente de Madrid, que forma parte del grupo AContratiempo junto a Rase. - La Fabrica de Chocolate Club - 21.00 - 8/10 E

Black Seed. Cinco jóvenes que, con muchas ganas y tesón que han decidido juntarse y hacer lo que les apasiona, música y puro divertimento. - El Contrabajo Club - 23.00 - 2 E

Loco. Santiago Martín (baixo), Miguel Angel Gonzalez (batería) y Juan Pablo Charlo (voz, Guitarra), forman Loco, un trío influenciado por el rock del Río de la Plata y el funk. - The Hush Rock - 22.30 - Entrada libre

Sandra Piñeiro. La cantautora Sandra Piñeiro (guitarra y voz), acompañada de Duende Celta (flautas, guitarras y bajo), en un concierto donde se conjugan temas propios y versiones dentro del género pop y canción de autor. - Café Uf - 22.30 - Aportación voluntaria

Family Folks + Dead Wood. Family Folks es el álter ego de Rubén Xuarez (Foggy Mental Breakdown, Los High Sierras) y Bosco Hill (The Last But One). - La Pecera - 22.00 - 5 E

Edgar Cuerdo y Andreiby. Versiones actuales y clásicos de la música nacional e internacional. - Tempo23 - 23.00 - Rntrada libre

Pontevedra

Defunensemble. Formación finlandesa, en el 5º Festival Vertixe Sonora de Creación Musical Contemporánea. - Sexto Edificio del Museo de Pontevedra - 19.30 - Entrada libre hasta completar aforo

Santiago

Hillbilly Moon Explosion + Daddy Long Legs + Mad Martin Trío. Dentro del festival Outono Códax. - Sala Sapitol - 20.30 - 20/24 E



"Mosca". A cargo de Sudhum Teatro. - Sala Ártika - 21.30 - 8/10 E

"Pequeños actos". Cielo Raso. - Teatro Ensalle - 22.00 - 9 E