Galicia se queda sin Shakira

GEMMA MALVIDO | MARCOS MOSQUERA

La cantante Shakira ha suspendido su concierto en Galicia , previsto para el 23 de noviembre en A Coruña, así como todos los incluidos en su gira El Dorado programados para este año. Todos los recitales en Europa se han pospuesto hasta el próximo año por recomendación de los doctores de la artista colombiana, afectada por una hemorragia en las cuerdas vocales.

La gira europea de Shakira para presentar las canciones de su último disco, El Dorado, tenía previstos este mes de noviembre conciertos en Bilbao, Madrid y Barcelona, pero los médicos le han aconsejado retrasar cualquier actuación por el momento para permitirle sanar adecuadamente antes de empezar su gira.

La cantante colombiana ha asegurado estar decepcionada, pero trabajando para recuperarse y volver a los escenarios, ha agradecido la lealtad, paciencia y apoyo de los admiradores, y las promotoras han pedido a los compradores que mantengan las entradas porque se anunciarán las nuevas fechas de los conciertos aplazados. "Sigo concentrada en mi recuperación total para poder compartirles este show que con tanta ilusión he preparado y del que me siento muy orgullosa. Estoy ansiosa por volver a los escenarios y estar al 100% para ustedes. De nuevo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira".

Las entradas para el concierto de Shakira para el concierto en A Coruña valdrán para la nueva fecha que se programe, aunque existirá la posibilidad de su devolución y de recuperar el dinero, para lo que se habilitarán en próximos días canales para ello, informaron fuentes de la gira.