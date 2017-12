As dez cancións máis míticas do Xabarín Club

M. V.

Nun venres festivo, é difícil que non haxa una pantalla de televisión en Galicia que non esté botando o Xabarín Club. Na infancia de moitos nacidos nos oitenta e noventa, o día sen colexio era sinónimo de películas de 'Asterix e Obélix' e capítulos de 'Doraemon', 'Dragon Ball Z' (máis coñecido por todos como Son Gokü) ou o 'Ninja Hattori'.

Pero igual de lembradas eran as cancións que, dende a primeira emisión en abril de 1994, formaron á 'Xeración Xabarín'. O rock do porco bravo introudciu aos máis pequenos a grupos como Herdeiros da Crus, Os Diplomáticos de Montealto ou Aerolíneas Federales. O programa foi quen de facer que rapaces de toda Galicia, nas cidades e no rural, berraran a coro nos patios de colexio as mesmas cancións que oíran o día anterior na tele. Dos case 24 anos de Xabarín, recollemos as dez cancións máis lembradas:

Herdeiros da Crus. 'Pero que ghallo é!'

Herdeiros da Crus tivo no Xabarín a súa mellor plataforma, e aproveitouno ben con himnos da nosa infancia como 'Que ghalo é' ou 'Íscalle lura'. O bravú presentábase na canle pública con este 'ghalo', que no "ghaliñeiro fasía el un ghran papelaso". Unha oda ao rei do poleiro neste rock sen capar.

Aerolíneas Federales. 'Quero xamón'

Da movida viguesa dos oitenta ás tardes da TVG. Miguel Costas e Aerolíneas Federales colleron un dos xantares máis populares do país e fixeron unha canción inesquecible. Iso si, resultaba estraño pedir xamón nun programa presentado por un porco.

Siniestro Total. 'Onde vas rapaz?'

O grupo formado en Vigo era outro coñecido polo público adulto, pero boa parte do mundo Xabarín descubriunos con este canto á rebeldía. Siniestro Total debuxaba nas súas letras o fastío adolescente que moitos nenos aínda non decubriran.

As Increíbles Páncreas. 'Non podo parar'

Poucas elementos máis clásicos nos noventa en Galicia que Silvia Superstar e Área Central. Aerolíneas Federales decidiu coller o alcume de As Increíbles Páncreas para unha serie de colaboracións co Xabarín Club.

Kussondulola. 'Tá-se ben na radio'

Este grupo de angolanos saían na televisión cantando en portugués para introducirnos ao reggae. Esta foi a súa canción debut dunha banda que leva vinte anos en activo, afincada en Portugal. Os rapaces galegos foron os primeiros en descubrilos.

O Caimán do río Tea. 'Estou na lavadora'

O grupo naceu xunto a Blood Filloas ou Os Diplomáticos, aínda que anos despois acabou por separarse. En 2006 regresaron baixo a fórmula de Capitán Furilo.

Os Diplomáticos de Monte Alto. 'Oda ao futbolín'

Os coruñeses homenaxean a un dos máis grandes inventos galegos (se non o maior). Xurxo Souto lidera esta oda á historia de Alexandre de Fisterra, nunha canción que mistura música tradicional con bravú.

Aerolíneas Federales. 'Non todo é o que parece'

Probalemente é a máis lembrada e aínda pode escoitarse en moitas festas. 'Non todo é o que parece' era unha canción divertida e cun videoclip aínda mellor. Para quen non o teña visto, non faremos 'spoiler' co xiro final.

La Marabunta. 'Satélite Xabarín'

Dende Madrid chegaba La Marabunta, con antigos membros de Los Ronaldo, Tam Tam Go ou Los Enemigos.

Os Rastreros. 'O sacristán de Besán'

Unha das cancións protesta do Xabarín. No 'Sacristán de Basan' hai unha crítica ás multinacionais e ao capital en xeral ao son de gaitas e música punk. E aínda máis: Killo (guitarra) e Heléctrico (cantante) visten camisetas cunha imaxe do Che.

Bonus track: 'Carmiña Vacaloura'

Se pedimos definir 'Carmiña Vacaloura' cunha palabra, moitos coincidirán dicindo: "desacougante". Canción psicodélica e incomprendida no seu momento, pero que cos anos acabou sendo un himno do Xabarín. O tema foi composto por Maestro Reverendo, que traballou con Miguel Ríos, Wyoming ou Siniestro Total.

De seguro quedan moitas fóra, pero a que non pode faltar é a de despedida. Porque sempre foi 'moi chungo' deixar "unha panda tan guai".