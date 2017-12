Navidad con niños en Vigo, ¿qué hacer?

Redacción

Vigolandia

Las vacaciones n. Durante más de dos semanas sin clases, los niños y niñas. Esta es una selección de la oferta disponible.Vigolandia, talleres de cocina, de manualidades y. Los pajes reales también estarán en Vigolandía dispuestos a recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos para que, de ese modo, el día 6 pequeños y mayores reciban, si se han portado bien, los regalos deseados durante todo el año. Además, el evento viene unido a un concurso de pintura en el que se hará una distinción a todos los colegios que participan en dicho certamen.

La cita abre sus puertas el próximo martes 26 de diciembre, de 16:00h a 20:00h. A partir del 27 y hasta el 30 de diciembre el horario será ininterrumpido de 12:00h a 20:00. El precio de la entrada será de 4 euros para niños y adultos.



O Mundo do Xeo

El Concello de Vigo ha organizado para estas Navidades un programa específico de ocio y actividades para los más pequeños. Así, abrirá los días 23,24,26,28,29 y 30 de diciembre el parque infantil "

La temática, incluyendo su evidente vertiente navideña, pretende trasladar un mensaje de cuidado y protección medioambiental con talleres y actividades tanto lúdicas como educativas. La entrada será gratuita hasta completar aforo y se recoge en la propia taquilla el Mar de Vigo.

Esta iniciativa se complementará en el mismo auditorio con los siguientes espectáculos infantiles, todos ellos con las 18.30 como hora de inicio: 2 de enero, Tanxarina presenta "A Galiña Azul"; 3 de enero se podrá ver "O Gran Libro Máxico, unha aventura musical" y el 4 de enero, el Festival Rock en Familia, descubriendo actuaciones inspiradas en ACDC, Queen, y los Beatles.



VigoZoo

Desde el Ayuntamiento también han preparado una programación especial para VigoZoo . Durante la época navideña acogeráy biodiversidad. Están especialmente recomendados para niños de entre 6 y 12 años. Las jornadas son de 10 a 14 horas, si bien desde la organización apuntan que el horario es flexible y podría adelantarse o retrasarse. Se tendrá que realizar la inscripción en el teléfono de VigoZoo 986.267.783.

En cuanto al centro, Vigo también dispondrá de ofertas de ocio infantil. El popular tiovivo permanecerá en Porta do Sol y el Tren do Nadal en la Plaza del Mercado del Progreso. En el Náutico también habrá atracciones infantiles hasta principios de 2018. Funcionarán en días lectivos en horario de 17.00 a 21.00 y en días no lectivos de 12.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00.



Pistas de hielo

Belén en Casa das Artes

Y a todo ello hay que sumar la. Para estas navidades se puede elegir entre las que se han instalado en Samil , en Lavadores (Barreiro) o junto a la piscina del Real Club Náutico de Vigo Otra opción en el centro es el extenso. Una creación que ha contado con la colaboración de 30 personas durante 3 años.

Permanecerá expuesto hasta el 7 de enero en el siguiente horarios: de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. Los días más señalados de estas fiestas contará con horario específico, de forma que en Nochebuena, Fin de Año y 5 de enero será de 12 a 19 horas. En Navidad, Año Nuevo y Reyes, en cambio, el horario será de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

Gran Cabalgata

Comola Cabalgata de Reyes Magos de Vigo. Si el año pasado la atención recayó sobre el mundo de los dinosaurios, en esta ocasión el protagonismo será para personajes de cuentos infantiles.

Las carrozas acompañarán a la comitiva 'Real'. Se repartirán toneladas de caramelos ,sin gluten, además se repartirán muchos caramelos sin azúcar. La recepción a los Reyes Magos se hará este año al acabar la Cabalgata, en la Porta do Sol, donde el alcalde les entregará las llaves de la ciudad. El recorrido tiene su punto de inicio en el nudo de Isaac Peral, con final en Porta do Sol. El inicio está previsto para las 18.00 horas.