Greasy Tree, rock sureño en vena desde Estados Unidos

Óscar Martínez

Este martesllega a Vigo desde Arkansas, Estados Unidos,, grupo en el que podrás encontrar a Red Dorton y Creed Slater, bajo y batería de los desaparecidos Zach Williams & The Reformation, junto a Roberts Cameron guitarra de Starroy. Dos bandas con un estilo bastante diferenciado entre sí, pero con las mismas ganas de comerse el mundo y de demostrar su eterno amor por la música que habían mamado desde sus infancias. Con ellos volvimos a creer en un nuevo resurgir del rock americano más enraizado y gracias a ellos en gran medida, las salas de este país volvieron a sentir la fuerza y la magia del rock entre sus paredes, cada vez que se subían a un escenario a principios de esta década.

Vienen para presentar su primer trabajo, un álbum lleno de reminiscencias blues, rock 70... Pero aparte de la música, no dudamos que otro gran aliciente de este concierto será el reencuentro con esos dos veteranos músicos que no nos visitan desde 2012 y con cuya banda, Zach Williams & The Reformation, consiguieron conquistarnos de por vida.

Contesta a las preguntas Dustin "Red" Dorton.

-Hace mucho tiempo desde 2012, cuando estaba sobre el escenario junto a Zach Williams & The Reformation, en lo que, sin saberlo, suponía su gira despedida.

-Es cierto, ¡ha pasado un tiempo! Me encanta poder volver de gira por España, de la que tengo muchos recuerdos. Tienes razón cuando dices que la gira de 2012 fue la última gira de ZWR, pero todos estamos felices de adonde nos llevaron nuestras vidas. Algo de lo que más me gusta de España, es el amor que hay por el rock and roll. Podemos ser de diferentes partes del mundo, pero nuestro amor por el rock and roll nos une.

Muchos no entendieron cómo una de las bandas más prometedoras de la escena americana decía adiós tras una gira tan exitosa.

Estoy totalmente de acuerdo, yo no quería que la banda se separara. Pero, a veces esas cosas están fuera de nuestro control. Algunas personas en la banda necesitaban un descanso y debían ocuparse de algunos asuntos personales. Éramos y somos como una familia, de hecho, todavía estoy en contacto con todos los chicos, así que espero que algún día podamos hacerlo de nuevo. Me encantaría regresar a España con todos ellos.

-Pero hablemos de Greasy Tree.

-Somos un trío que toca rock and roll potente y bluesero. Esta banda se formó después de que Starroy tomara un merecido descanso tras la gira en 2014. Cameron y yo comenzamos a escribir canciones y no podía creer que la voz de Cam fuera tan poderosa. Es uno de los mejores guitarristas con los que he tocado, pero su voz hace que mis pelos de la nuca se pongan de punta. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos dentro del estudio grabando nuestro primer disco. Estoy orgulloso de él. Lo grabamos en directo mientras escribíamos las canciones.

-Al escuchar el disco da la impresión de que intentáis rendir homenaje a gran parte de vuestras influencias musicales.

-Este disco fue nuestro primer intento de escribir y estampar nuestras propias canciones, así que sí, se muestran muchas influencias musicales. Escribíamos e íbamos grabando prácticamente al mismo tiempo, algo nuevo para mí. Realmente disfruté del proceso. Todos estábamos aprendiendo cómo escribir y tocar como un power trío. Las bandas que inspiraron este disco fueron muchos de los tríos que han creado buena música como ZZ Top, Cream, Grand Funk Railroad y Jimi Hendrix.

-¿Qué nos podemos encontrar en un show de Greasy Tree?

-¡Un show de Greasy es justo eso, un show grasiento! Nos decimos a nosotros mismos que tenemos ese estilo grasiento, ya sabes, bien engrasado, bien condimentado y fuerte. ¡Encontrarás mucho ruido saliendo de tres hombres! Los "power trio" son siempre divertidos.

-Es hora de despedirnos.

-He tenido la suerte de viajar y ver todos los rincones de este mundo y hay dos culturas que son mis favoritas. Son la española y la del sur de los Estados Unidos. Si estás leyendo esto y te gusta el rock and roll y/o el blues, somos la banda perfecta para ti. Venimos del Delta alrededor de Memphis, ¡tenemos el blues y el rock sureño en nuestras venas!, y estamos listos para compartirlo con todos vosotros.

Concierto: martes 23 enero 2018, La Iguana Club (Vigo) 21.00 apertura puertas; 22.00 concierto.

Entradas anticipadas: 10€ Honky Tonk y Discos Elepé (Vigo).