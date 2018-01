The Vaccines, primer cabeza de cartel del Atlantic Fest

REDACCIÓN

El Atlantic Fest tiene su primer nombre para su edición de 2018: The Vaccines, una de las bandas británicas más destacadas de la escena indie de la última década, pasará por el enclave único de A Illa de Arousa

El grupo, heredero del sonido post-punk de The Jesus and Mary Chain, se subirá al escenario Son Estrella Galicia el día 21 de julio. Allí presentarán las canciones de su nuevo disco Combat Sports, que saldrá el próximo mes de marzo y del que ya han adelantado un par de sencillos.

El Atlantic Fest, uno de los más consolidados de la escena alternativa en Galicia, se celebrará los días 20, 21 y 22 de julio. Las entradas ya están a la venta al precio, hasta el 7 de marzo, de 45 euros más gastos de gestión, mientras que los menores de 12 años acceden gratis.

"El sonido de Combat Sports es el sonido de The Vaccines siendo The Vaccines", según adelanta la organización del festival. Tres años después desde la publicación de su anterior disco, English Graffiti, regresan con la energía que emanaban en su primer trabajo, en que se incluían temas como 'If you wanna', con uno de los estribillos más coreados en festivales y garitos indies en los últimos años.