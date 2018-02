Chotokoeu, das rúas da Coruña á Universidade de Vigo

Redacción A banda Chotokoeu, logo de anunciar a súa disolución nunha xira que pechou en decembro do ano pasado, xúntase por primeira vez no que será o seu primeiro concerto esporádico. O escenario será o teatro de Cidade Universitaria da Universidade de Vigo o vindeiro mércores, 28 de febreiro. Cada un dos membros da banda xa están desde este ano en proxectos diferentes pero, a pesares disto, seguirán xuntándose en certas ocasións para contactar novamente co seu público. O concerto de Vigo será o arranque da programación cultural do segundo cuadrimestre deste curso, organizada pola vicerreitoría de Extensión Universitaria, e que sempre comeza cunha actuación musical.

A banda formouse fai once anos con percusionistas que tocaban nas prazas e parques de A Coruña. Esta mistura de músicos procurou sons galegos, árabes, africanos, latinos e flamencos. Aos poucos anos da súa formación, iniciaron un tour europeo que os levou a seis países. En 2013 gravaron o seu primeiro traballo en estudio, "Chotokoeu" e dous anos máis tarde, en 2015, "Saír a voar". A banda foi habitual en festivais como Hootanay (Londres), Counter Culture (Ulthrech) ou Open Air Ziskou (Praga). Compartiron escenario como teloneiros de Ojos de Brujo ou Manu Chao. Logo de facer unha media de 80 concertos ao ano, en 2017 decidiron disolverse, tocando ao longo do ano pasado en escenarios como o EtnoSur (Jaén), Iboga Summer Festival (Valencia) ou Polé Polé (Bélxica).

A banda está composta por Brais López (caixón, clarinete, djembé, saxo), Carlos Argibay (caixón, congas, percusión pequena), Iago Corral (baixo, gaita) Manuel Clavijo (coros, guitarra, violíon, voz), Manuel Fonte (bongós, caixón, percusión pequena), Marta Seco (percusión pequena, violín, voz) e Rubén Capelán (batería, coros, djembé, voz).