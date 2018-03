Indignación (y un poco de humor) por la venta de entradas al 'Son do Camiño'

El grupo The Killers. // FdV

Redacción | Vigo El cartel y las ofertas por los tres días de festival hicieron que la primera tanda de abonos se agotasen en solo 15 minutos. Los conciertos de 'O Son do Camiño' se vendieron, a las 10.00 de la mañana, a 39 euros. Un precio asequible para un festival que conjuga artistas y grupos de diversos estilos musicales y épocas. Desde The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai a C. Tangana o Mando Diao.

Los 20.000 abonos puestos a al venta acabaron despachándose en menos de dos horas. Miles las personas se conectaron al sistema de venta por Internet, creando colas virtuales para acceder a la compra. Muchos lograron hacerse con un bono para los tres días de música en directo, pero otros tantos se quedaron sin suerte. Las reacciones no se hicieron esperar en Twitter.

Las entradas del O Son do Camino son el nuevo Bitcoin. — NO 0 (@srgdvila) 1 de marzo de 2018

Xa empeza o drama co son do camiño. Baia, baia, unexpected (no). — Anabel Garrido (@sailor_bel) 1 de marzo de 2018

Nuevo ser mitológico:

Gente con entradas de 39€ para "O son do camiño". — Nur (@nuriamj22) 1 de marzo de 2018

Yo he conseguido dos entradas de "A partir de 69€" pero veo que he sido de las pocas.. muy mal organizado #osondocamiño — Andrea Sierra (@WonderSierra) 1 de marzo de 2018

Los organizadores acabaron disculpándose por no poder aumentar el número de abonos a la venta. "No podemos pasarnos del aforo aún que haya mucha gente que quiera ir. La seguridad es lo importante", concluyen. También han aprovechado para pedir que los interesados en acudir al festival no recurran a la reventa.

Como dijimos, sentimos mucho que no todo el mundo pudiese conseguir una entrada, pero no podemos pasarnos del aforo aún que haya mucha gente que quiera ir, simplemente. La seguridad es lo importante. https://t.co/OItdHmrFK2 — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) 1 de marzo de 2018