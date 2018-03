Qué hacer en Vigo este jueves 15 de marzo

La Orquesta Clásica abre su temporada de conciertos con una actuación dedicada a Martín Códax, Café Quijano repasa sus veinte años de carrera en el Teatro Afundación y la Ópera Estatal Rusa de Rostov interpreta "La Traviata" con 110 artistas en el elenco

La Orquesta Clásica abre la temporada con "Ondas do mar levado"

Dónde: Auditorio do Concello

Cuándo: 20.30 horas

Entradas: 10 euros

La Orquesta Clásica de Vigo abre la temporada de ocho conciertos sinfónicos con una actuación dedicada a Martín Códax. Bajo el título "Ondas do mar levado", interpretará temas de Händel, Juan Eiras, Debussy y Mendelssohn, cuatro compositores unidos por las influencias y el sonido de las olas del mar.

Café Quijano recorre sus veinte años de carrera en concierto

Donde: Teatro Afundación

Cuándo: 21.00 horas

Entradas: desde 20 euros

Café Quijano regresa a los escenarios con todo su potencial eléctrico y acústico cuando se cumplen veinte años de la publicación de su primer disco.El trío ofrece un concierto en el que repasa los grandes momentos de su carrera.

La Ópera Estatal Rusa de Rostov presenta "La Traviata" de Verdi

Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Cuándo: 21.00 horas

Entradas: desde 37,34 euros

La Ópera Estatal Rusa de Rostov interpreta "La Traviata", de Giuseppi Verdi, con un elenco de 110 artistas que ofrecen una colorida y rica escenografía. La ópera aborda las pasiones, el desamor y la duda conjugadas con florituras instrumentales y vocales.

Festival nun local

Las entradas para todas las actuaciones de este festival son gratuitas con la posibilidad de realizar una aportación al terminar.

Magritte&Molsom

Dónde: Brewing Record

Cuándo: 20.30 horas

Temas propios y versiones de folk e indie.

"De cómo se crea la metáfora"

Dónde: Hotel Junquera (Uruguai, 19)

Cuándo: 21.00 horas

Teatro Aforo presenta esta pieza de danza-teatro.

Padre Merino

Dónde: La Casa de Arriba

Cuándo: 21.00 horas

Mucho más que un monólogo

Cinha Adhesiva

Dónde: Tinta Negra

Cuándo: 21.30 horas

Collage de post-rock, poesía y visuales.

Ramilo & Fraile

Dónde: El Velero

Cuándo: 21.30 horas

Complicidad, amor y músicas de todo el mundo.

Primavera do Cine

Dónde: Brewing Record

Cuándo: 22.00 horas

Proyección de los mejores cortometrajes del festival.

Diego Negro

Dónde: Bar Batallón

Cuándo: 22.30 horas

Soul, blues y jazz.

Brazil Love Affair

Dónde: Goma Loca

Cuándo: 23.00 horas

Samba funk soul brasileira.

Música

Arabel y Pilar Moráguez

Dónde: Conservatorio Superior de Música de Vigo

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo.

El dúo de piano y voz soprano interpreta obras de Schubert, Liszt, Strauss, Purcell o Fauré en la tercera cita del ciclo "Catro en Cámara".

Jam'Monk

Dónde: Monk Blues Cóctel Bar

Cuándo: de 20.00 a 23.00 horas

Entrada: libre

Jam session de rock y blues que abren Arturo Álvarez, Diego Pacheco y Javier Pacheco.

Tony Delgado y el Primo

Dónde: Lóstrego

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: gratuita

Rumbas, sevillanas, versiones y pellizcos flamencos en sesión afterwork.

Jorge Bombero Trío

Dónde: Nuevo Bonus Track

Cuándo: 21.00 horas

Entrada: libre

Quinta edición de la Bonus Jam con el pianista acompañado por Gus Hernán al contrabajo y Roi Adrio a la batería.



Micros abiertos: Café Uf: 20.30 horas: librePablo Vila coordina este escenario abierto a la poesía y canción de autor, con inscripción en el café media hora antes.

Menáge á trío

Dónde: La Galeriajazz

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: 4 euros

Con Madamme Cell al piano; Elena Vázquez, al violín, y Macarena Montesinos, al violoncello.

Dakidarría

Dónde: La Fábrica de Chocolate

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 5-8 euros (anticipada y en taquilla)

La banda miñorana ofrece un concierto de su gira acústica "De cuncas e de bar".

Jam session

Dónde: Bar Ferry

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: libre

Jam abierta de soul, rock y funk.

Micrófono abierto

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: gratuita

Espacio para que los artistas noveles muestren su arte.

Mayka

Dónde: La Bodega de Matías

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Coplas y música ligera.

New Strings

Dónde: Ícaro Café Pub

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: gratuita

Dúo de versiones de rock y country.

Lorenzo Boo & Pablo Posse

Dónde: El Contrabajo Club

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 3 euros

Versiones de rock&roll en acústico.

Con la Venia

Dónde: Sinatra Cóctel Bar

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: libre

Clásicos de todos los tiempos.

Dj Lolo

Dónde: Cuarenta

Cuándo: desde las 23.30 horas

Entrada: gratuita

Lo mejor de los 80.

Circo

"Starlake"

Dónde: Carpa en Avenida de Castelao

Cuándo: 19.00 horas

Entradas: desde 13 euros

Últimos días para del espectáculo de Evolution Circus.

Cine

"Doli, doli, doli... coas conserveiras"

Dónde: Casa Galega da Cultura

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Documental de Uqui Permui en la programación del Día das Mulleres.

Tom Jones

Dónde: Bar Tipo X

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: libre

Proyección del concierto que ofreció en Cardiff en julio de 2001

Actos

Debate sobre sanidad

Dónde: Auditorio do Areal

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo.

Ateneo Atlántico organiza el debate "A_Sanidade en Vigo hoxe: que temos, que queremos" con la presencia de los médicos Marciano Sánchez, Manuel Rodríguez y José Emilio Santiago; la trabajadora social Chus Lago y representante de la_Consellería de Sanidade.

Xornadas "A música en Vigo no século XIX"

Dónde: Conservatorio Profesional de Música de Vigo

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Carlos Enrique Pérez (profesor piano Conservatorio Superior) habla de "Compañías y repertorio lírico en el Vigo decimonónico".

Conferencia sobre pensiones

Dónde: Asociación de Veciños Vilar-As Fontes

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: libre

Guillermo Marín (Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións) habla de "Presente e futuro das pensións" en un acto del Foro Cívico de Vigo.

II Fiesta de San Patricio

Dónde: Estación Marítima de Vigo

Cuándo: 12.00 a 02.00 horas

Segunda edición de la fiesta, que se celebra hasta el domingo, con hinchables, música en directo y actuación del payaso Don Globo todos los días a las 18.30 horas.