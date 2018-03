Qué hacer en Vigo este viernes 16 de marzo

La programación cultural en Vigo para el viernes 16 incluye una amplia oferta. Asi, Vigocultura ofrece los espectáculos "De como se crea a metáfora" y "Memorias dun ser humano disperso (versión 7.0)", mientras que integrantes de la Asociación DisCamino visitan Club FARO para explicar sus proyectos. Además, el Festival Nun Local llega a su segunda jornada con actuaciones en el barrio de Casablanca.

Vigocultura ofrece dos espectáculos de danza-teatro y cabaré

Dónde: Auditorio do Concello (vestíbulo y escenario)

Cuándo: viernes y sábado desde las 21.00 horas

Entradas: 6 euros

Vigocultura ofrece hoy y mañana dos espectáculos en un programa especial que, en principio, iba a contar con tres actuaciones. Sin embargo, "Unha rosa entre as pernas" ha tenido que ser suspendido por enfermedad. Así, el programa queda configurado por "De como se crea a metáfora", de Teatro Aforo, y "Memorias dun ser humano disperso (versión 7.0)", de Producións Dispersas. La primera pieza es un espectáculo de danza-teatro a modo de recreación del cuadro "A creación da metáfora", de Granell. La segunda es un cabaré con Diego Freire sobre el escenario dando vida a un personaje disfuncional que desea escapar de un mundo que no comprende y en el que no es comprendido.

Integrantes de DisCamino explican en Club FARO sus sueños y proyectos

Dónde: Auditorio Municipal do Areal

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

José Varela, Gerardo Fernández, Fani Pérez, Maxi Masip, David Gil, Ana Soage, Javier Fernández y Javier Pitillas (integrantes Asociación DisCamino) ofrecen en Club FARO la charla-proyección "No dejes que nadie te diga que no puedes", sobre sus sueños y proyectos, seguida de coloquio con los asistentes.

Dania Diva interpreta las arias más conocidas en "Luce dell'aria"

Dónde: Sala Ártika

Cuándo: 22.30 horas

Entradas: 8-10 euros

Dania Diva sube esta noche al escenario de la Sala Ártika con su concierto "Luce dell'aria", en el que interpreta las arias más conocidas del repertorio operístico. Su escenografía proyectada está abierta a la exposición de obra pictórica o fotográfica de artistas invitados que integren, creativamente, el diálogo audiovisual de forma armoniosa.

Festival nun local

El certamen se traslada este viernes al barrio de Casablanca. Las entradas para todas las actuaciones son gratuitas con la posibilidad de realizar una aportación al terminar.

Reynier Aldana

Dónde: Llévame al huerto

Cuándo: 19.30 horas

Funk, reggae, afrobeat con raíces cubanas.

Cora Sayers

Dónde: La Leyenda

Cuándo: 19.30 horas

Música ecléctica.

Miñaxoia

Dónde: Garaje Autoescuela Casablanca

Cuándo: 20.30 horas

Danza contemporánea.

Sanny

Dónde: La Comedia

Cuándo: 20.30 horas

Folk americano de Vigo.

Velpister

Dónde: Versus Librería

Cuándo: 21.00 horas

Recital de piano salvaje.

"A Bonequiña"

Dónde: Tetería Rosalinda

Cuándo: 21.30 horas

Pieza cómica de microteatro desde O Morrazo con amor.

Son Trío

Dónde: La Rosa Negra

Cuándo: 21.30 horas

Con "Miña almiña", música original y letras de poemas de Rosalía de Castro con voz, violonchelo y piano, además de inauguración de la exposición de Laura Cochón.

Mr. Kebab

Dónde: Mesón Padrenda

Cuándo: 23.00 horas

Absurda antimagia y humor.

Alberto Mvundi

Dónde: El Contrabajo Club

Cuándo: 23.00 horas

Viaje sonoro por los ritmos de Angola.

Los Bóvidos

Dónde: La Pecera

Cuándo: 23.00 horas.

Patas de rock, cuerpo de rumba y pico de blues.

Actos

XXVI Troco do Banco do Tempo

Dónde:Oficina Municipal de Distrito de Saiáns

Cuándo: 17.00 horas

Entrada: gratuita

Nueva cita con el intercambio de actividades y servicios.

XII Schoolhouse Spelling Bee

Dónde: Teatro Salesianos

Cuándo: 17.30 horas

Entrada: gratuita

Concurso de deletreo en inglés con participantes de 23 colegios y que se podrá ver en directo por streaming en la web de Schoolhouse y en Localia Televigo.

Sesión de cuentacuentos

Dónde: Centro Comercial A Laxe

Cuándo: 19.00 horas.

Entrada: libre

Cristina Collazo relata "A cova das letras".

Charla sobre la situación de las mujeres en Centroamérica

Dónde: Cooperativa Árbore

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre

Haydée Castillo (feminista y activista nicaragüense) habla sobre las mujeres y el feminismo en Centroamérica, derechos humanos y la preservación de la cultura propia.

Actividades infantiles

Dónde: Centro Comercial Gran Vía

Cuándo: de 17.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

La Kids Zone ofrece talleres, juegos y manualidades para niños de 3 a 10 años de edad y la HypeStation permite jugar a la PlayStation a niños a partir de 7 años.

Conferencia sobre mindfulness

Dónde: Centro Shalom

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: gratuita

Para saber qué es, cuándo aplicarlo y aprender a integrarlo en la vida cotidiana.

Misa Cristo de la Victoria

Dónde. Iglesia de Santa María-Colegiata

Cuándo: 20.00 horas

La Cofradía del Cristo de la Victoria organiza cada tercer viernes de mes una misa especial en su honor.

II Fiesta de San Patricio

Dónde: Estación Marítima de Vigo

Cuándo: de 12.00 a 02.00 horas

Con hinchables, música en directo y la actuación del payaso Don Globo a las 18.30 horas en un evento que seguirá hasta el domingo.

Música

Coro Clásico de Vigo

Dónde: Parroquia María Auxiliadora

Cuándo: 20.15 horas

Entrada: libre

Actuación del 13º Festival Coral de Mísica Sacra con la interpretación de escenas de la Pasión y otros cantos sacros con órgano.

The Banded

Dónde: Nuevo Bonus Track

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: gratuita

Concierto de la banda de rock.

Teksuo, Anticed y Arson Tides

Dónde: Transylvania Metal Pub

Cuándo: 21.00 horas

Entrada: 7 euros

Música metal a cargo de las tres bandas.

Big Bang Band

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: 8-10 euros

Concierto al puro estilo swing de los años 30 inspirado en la música de Frank Sinatra.

Sidecars

Dónde: Sala Master Club

Cuándo: 22.00 horas

Entradas: agotadas

Con la gira de presentación de su nuevo trabajo, "Cuestión de gravedad".

Dani Flaco

Dónde: Sinatra Cóctel Bar

Cuándo: 22.00 horas

Entradas: 10 euros

Con su gira "Verbenas y fiestas menores".

Birds are indie

Dónde: La Casa de Arriba

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 5 euros

Banda independiente de estilo basado en el folk, pop y casi rock.

Lía

Dónde: Cervexería Nós

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: gratuita

Temas tradicionales gallegos, escoceses e irlandeses.

Berlai

Dónde: La Fábrica de Chocolate

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 5 euros (15 con libro-cd)

La banda rock-pop-indie presenta su primer disco, "Desconhecido", con el autor del cómic que acompaña el disco dibujando en directo.

A lo cubano

Dónde: La Bodega de Matías

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: gratuita

Música cubana y de fusión.

Laura

Dónde: Restaurante Ondas de Canido

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: gratuita

Música variada.

The Lemon Lovers

Dónde: El Ensanche

Cuándo: 23.00 horas

Entradas: 6 euros

Concierto de su gira The European Tour.

Fun Blues

Dónde: El Gato de Schröndinger

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: libre

Especial jam session.

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: gratuita

Edel Orta y Álex recuerdan temas de las décadas de los 70 y 80 con músicos invitados.

Dj Varo

Dónde: Sala Bolero

Cuándo: 23.00 horas

Sesión latina para bailar.

Clase de tango y milonga

Dónde: Sala La Estrella

Cuándo: 23.30 horas

Entradas: 5 euros (con consumición mínima)

Clase de iniciación con Diego Cornella y Laura Díez.

Artu y los Pachecos

Dónde: Gastby

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: gratuita

Arturo Ruade, Javier Pacheco y Diego Pacheco tocan con invitados.

Dj Dani Muñoz

Dónde: Sala Mikonos

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: 5 euros (con consumición mínima)

Sesión trap music.

Dj Frank Seventy

Dónde: Bar Tipo X

Cuándo: de 00.00 a 01.30 horas

Entrada: libre

Sesión de rock and roll.

Teatro

"Starlake"

Dónde: Carpa en Avenida de Castelao

Cuándo: 19.00 horas

Entradas: desde 13 euros

Últimos días para disfrutar con el espectáculo de Evolution Circus con magia, acrobacias y mucha diversión.

Chemi Moreno

Dónde: Café Bar Triskel 1

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: libre

Monólogo de humor.