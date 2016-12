Carrie Fisher, "fuera de peligro" tras sufrir un paro cardíaco

Redacción

La actriz Carrie Fisher, afamada por haber interpretado a la princesa Leia en la trilogía original de 'La guerra de las galaxias', ha sufrido un paro cardíaco cuando viajaba en avión entre las ciudades de Londres y Los Ángeles. Su hermano, Todd Fisher, ha señalado a 'The Hollywood Reporter', que la intérprete se halla "fuera de peligro", aunque no ha dado más información.

El infarto le ha sobrevenido a la actriz de 60 años diez minutos antes de aterrizar en su destino, por lo que al parecer, según informa el medio estadounidense 'TMZ', el personal a bordo ha tenido que practicarle técnicas de reanimación.

En el momento en que la aeronave a tomado tierra, poco después del mediodía (hora local), los servicios sanitarios han trasladado a Fisher a un centro hospitalario. El diario 'Los Ángeles Times' informa de que el estado de salud de la intérprete es crítico.

Una pasajera del mismo vuelo, la actriz Anna Akana, ha publicado en redes sociales un mensaje confirmando la noticia.

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK ?? „ Anna Akana (@AnnaAkana) 23 de diciembre de 2016

Actores comp Mark Hamill, su compañero en 'Star Wars', han querido enviarle mensajes de apoyo:

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 de diciembre de 2016