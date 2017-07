Los 10 trajes de Spiderman, del peor al mejor

EP/Madrid

El próximo 7 de julio se estrena

Lo cierto es que la auténtica función del traje de cualquier superhéroe es o bien ocultar su verdadera identidad, o bien convertirse en un símbolo para sus enemigos, o ambas. Pero hay veces que lo hacen con más estilo que otras. Repasamos los 10 trajes de Spiderman vistos en pantalla, del peor al mejor:

10. 'Spidey Super Stories'

'Spidey Super Stories' es una serie de PBS para niños que se estrenó en 1970. Protagonizada por el bailarín y titiritero Danny Seagran, la serie contaba con un bajo presupuesto y un limitado equipo técnico. Sin embargo eso no debería servir de excusa para haber puesto una máscara que recuerda mas a Sloth, de los Goonies, que a ninguna versión de Spiderman. Por no hablar del logotipo, que más parece una cucaracha que una araña.

9. Primer traje ('The Amazing Spiderman')



Mark Webb intentó colar una versión previa al traje de Spiderman (como ya hizo Sam Raimi) que simbolizase las ganas de Parker de convertirse en un héroe. Sin embargo, para lo brillante que es Peter, no se lucio mucho a la hora de confeccionar su primera vestimenta. Pasamontañas rojo, chaqueta y gorros del rastro y ¿gafas de sol? Sería el hazmerreir de cualquier concurso de cosplays.

8. Spiderman japonés

Si, vale, es cierto que los japoneses tienen su particular manera de hacer las cosas. Pero... ¿un Spiderman que obtiene sus poderes de un extraterrestre y cuyo brazalete dispara un traje que se le pone con un simple tirar de cremallera? Pocas cosas mas horribles pueden verse del trepamuros. ¡Pero espera, que también tiene un robot gigante!

7. 'The Amazing Spiderman' (1977)

Aún queda lejos el número 1, pero al menos los Spidey que quedan empiezan a ser en mayor o menor medida fieles a los cómics. En la versión de Spiderman del 77, ya aparecen los lanzarredes, así como el cinturón de utensilios. Por desgracia parece que estén hechos con material reciclado. Por no hablar de esos extraños (y aterradores) ojos de espejo.

6. Primer traje ('Spiderman')

Es inevitable echar la vista atrás y no recordar con cariño a ese joven Peter Parker con guantes de ski y pasamontañas rojo intentando ganar dinero en la lucha libre. Si bien no es un traje espectacular, si de los más creíbles vistos en pantalla. Al fin y al cabo, Spidey no se caracteriza precisamente por tener muchos millones en su cuenta bancaria.

5. 'Spiderman' (Tobey Maguire)

El debut de alto presupuesto de Spiderman en cine no llegó hasta 2002, todo el público miraba con ojos ansiosos a su gran héroe. Tal vez por eso pasó desapercibida la irrealidad del propio traje, con sus ojos de un material inidentificable, sin lanzarredes y una telaraña en relieve. Sin embargo, el color azul y rojo ha sido el más fiel hasta la fecha. Un buen traje para fotografía estática, que perdía expresividad en los movimientos.

4. Black Spiderman ('Spiderman 3')

Sin duda introducir al simbioide Venom en 'Spiderman 3' no fue un gran acierto de producción. Sin embargo, y aunque nada tiene que ver el traje de Black Spiderman de los cómics con el de la película, es cierto que rediseñar la vestimenta utilizada tan sólo con negros y grises, da un toque tan aterrador como elegante. Y da una explicación (coherente) a la falta de lanzarredes.

3. The Amazing Spiderman' (Andrew Garfield)

El traje lucido por Andrew Garfield en su primera aventura como Hombre Araña estaba basado directamente en la colección Ultimate Spiderman. Y la verdad es que era casi completamente fiel al mismo. El único (y garrafal) fallo fue darle unos lanzarredes excesivamente tecnológicos. Aún así, el hecho de introducir los dispositivos ya es un gran punto a favor para Mark Webb.

2. Spiderman ('Civil War')

Muchos pensarán que el nuevo Spiderman es el mejor de todos los tiempos. Y puede que tengan razón. Sin embargo, en las imágenes y clip publicados hasta ahora sigue pareciendo muy irreal. Un gran acierto dar (por fin) movilidad a la máscara del trepamuros.

1. 'The Amazing Spiderman 2'

En esta ocasión, el traje de Garfield en 'The Amazing Spiderman 2' se lleva el primer puesto. No sólo por ser el más fiel al Spiderman de dibujantes como Jhon Romita Jr. o Todd McFarlane, también por proporcionarle unos dispositivos lanzarredes más asequibles al nivel económico de Peter, así como una definición muy realista en los movimientos. Si hubiesen incluido las telarañas en las axilas (características a partir de los 80 en los cómics) sería el traje definitivo.