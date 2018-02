O Festival de Cans anima a Coixet a rodar en galego o filme sobre Elisa e Marcela

A. LEYENDA

O anuncio de que a triunfadora dos Premios Goya 2018, Isabel Coixet, vai comezar a rodar en Galicia a película sobre Elisa e Marcela trouxo de novo á actualidade a historia destas galegas pioneiras no matrimonio homosexual. O Festival de Cans aproveita a ocasión para introducir outra cuestión no debate: o do uso do galego no cinema.

Como molaría @CoixetIsabel facer en galego Elisa e Marcela! Imos a pedirllo todas e todos por aquí, para non seguir vendo os Goya tendo envexa de vascos e cataláns! https://t.co/jQUSQuSkw3 „ Festival de Cans (@festivaldecans) 09 febreiro 2018

Nun tuit no que se facía eco da proposta dunha usuaria, a conta oficial do festival porriñés anima á directora catalana a facer a súa nova cinta en galego, dado que as protagonistas son de aquí. Tamén chama a que os internautas apoien esta causa, "para non para non seguir vendo os Goya tendo envexa de vascos e cataláns".

Querida@CoixetIsabel por toda a admiración que che teño... Elisa e Marcela son Galegas... Por qué non atreverse a facela na sua lingua? Veña @NetflixES arriscade... en danés, escocés... sí, e en galego non? #ElisaEMarcela100/Galegas. #Feminismo #NormalizaciónLingüística #CineEnGa „ María Vázquez (@mariavazquezact) 09 febreiro 2018

O chamamento chega despois dunha edición dos premios do cinema español de marcado carácter políglota. A cinta con máis galardóns foi Handia, gravada en éuscaro, e outra das gañadoras foi Estiu 1993, que utiliza o catalán. A propia La Librería, de Coixet, está feita en inglés.

Precisamente, foi no Festival de Cans de 2012 un dos primeiros foros públicos onde Coixet falou da súa intención de rodar a historia de Elisa e Marcela, dúas mulleres que a principios do século XX racharon con todas as convencións sociais para viviren o seu amor de forma plena.