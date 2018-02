La huella gallega en los Premios Oscar

En Galicia sobra talento para muchas cosas, y el sector audiovisual no es una excepción. Tan solo hace falta pensar en las series de éxito de producción gallega que congregan a millones de espectadores frente a la pequeña pantalla. El cine no se queda atrás tanto con cintas de sello autóctono como con las interpretaciones de actores gallegos, como Javier Gutiérrez o Luis Tosar que arrasan en los premios más prestigiosos del panorama español y Europeo. Pero también ha dejado su huella en los galardones más prestigiosos del cine a nivel mundial, los Premios Oscar. Así que merece la pena repasar esas ocasiones en las que Galicia ha estado en la gran noche de Hollywood.

Mar adentro

Historia, escenarios y elenco gallego. Si toca hablar de cine con mayúsculas en el que Galicia es protagonista de un triunfo internacional, es de justicia comenzar haciéndolo con la cinta de Alejandro Amenábar, 'Mar adentro'.

Ramón Sampedro (Porto do Son 1943-Boiro 1998), un escritor y exmarinero tetrapléjico a causa de un accidente de juventud, se convirtió en icono de la lucha por el derecho a una muerte digna.

Su batalla por poder ponerle fin a su vida fue llevada al cine por Amenábar en 2004 -una tv movie protagonizada por Ernesto Chao ya había narrado su historia en la pequeña pantalla- y se hizo con el Premio Oscar a Mejor película de habla no inglesa.

La pegada gallega fue fundamental para la esencia de la cinta. El guión capta y traslada a la perfección la retranca gallega que ayuda a hilar y comprender la historia de Sampedro. El apego a la familia que trasciende lo nuclear, tan arraigada en Galicia, dota de una extraordinaria profundidad emocional el relato.

A todo esto se le añaden las grandes interpretaciones de actores gallegos, que, sin necesidad de ocupar los papeles protagonistas, dan verdadero sentido a la trama: desde Mabel Rivera hasta Celso Bugallo sin olvidarnos de Tamar Novas, por aquel entonces un joven talento que comenzaba a despuntar.

Y que decir de los escenarios naturales de A Coruña que se pueden ver en la cinta. Sí, 'Mar adentro' es el Oscar de Amenábar, sí, es el Oscar del reparto, sí, es el Oscar de Ramón Sampedro, pero desde luego es también el Oscar gallego.

'Stutterer' y 'El laberinto del Fauno'

Aunque el de 'Mar adentro' sea el Oscar más sonado vinculado a Galicia, esto no significa que sea el único. 'Stutterer', un cortometraje dirigido por Benjamin Cleary, con música compuesta por el santiagués Nico Casal se hacía con el galardón en su categoría en la edición de 2016. El corto se imponía así a otras piezas como 'Ave Maria', 'Day One', 'Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)' y Shok. El gallego se convertía así también en el representante español en los premios de aquel año. Y como no también se dejó ver en la alfombra roja.

Por su parte, 'El laberinto del Fauno' también tiene su pequeño sello gallego. La cinta de Guillermo del Toro logró tres Premios Oscar en el 2007, entre ellos a mejor maquillaje. Aunque el galardón oficialmente se le otorga a David Martí y Montse Ribé como responsables del trabajo, entre su equipo para este film se encontraba el también santiagués Alberto Hortas que continúa exportado su talento a todo tipo de producciones audiovisuales.

La animación gallega a las puertas de los Oscar

Y aunque la ansiada estatuilla no viaje finalmente hasta Galicia, el hecho de encontrarse incluso entre los preseleccionados para competir en alguna de las categorías es ya todo un logro. Así sucedió con 'O Apóstolo' (Fernando Crotizo, 2012) primera obra europea rodada en stop-motion se coló entre los 19 largometrajes en la carrera por disputar el Oscar, junto a títulos como Aviones o Monstruos University. Sin embargo, finalmente se quedó a las puertas.

Algo similar ocurrió este año con 'Psiconautas. Los niños olvidados', escrita y dirigida por el gallego Alberto Vázquez y Pedro Rivero que logró situarse entre las 26 preseleccionadas a mejor película de animación pero que finalmente no competirá en los 90º Premios de la Academia de Hollywood. ¿Quién sabe si a la tercera irá la vencida?

Moda gallega en la alfombra roja

Aunque los Premios Oscar son unos galardones de cine, la alfombra roja por la que desfilan grandes estrellas del sector despierta tanta espectación como las cintas que logran la estatuilla. Pues hasta en este apartado se ha colado Galicia. Fue en 2014 cuando Alejandra Lorente, protagonista del corto español nominado 'Aquel no era yo', eligió un modelo del diseñador ourensano Roberto Verino. La actriz lució un vestido largo en color neglo con lentejuelas plateadas y cuello mao con firma gallega.

Aunque la gran noche del cine parece hablarse en inglés, el acento gallego también se ha dejado sentir en más de una ocasión. Y si este año, cuando los Oscar alcanzan las 90 ediciones, no hay representación gallega, volverá y lo hará con más fuerza todavía.