La plaza de la ETEA se va de fiesta

La undécima fiesta vecinal de Teis congregó a más de un centenar de personas en la plaza de la ETEA. Los asistentes disfrutaron de actuaciones musicales, hinchables para los más pequeños y una gran comida con la que la Asociación de Vecinos de Teis quiso reunir al máximo número de residentes del barrio vigués.

Los actos comenzaron a las 11.30 de la mañana en el antiguo emplazamiento militar y sirvió, entre otras cosas, para conmemorar el cuarenta aniversario de la fundación de la asociación vecinal. El lugar escogido, al igual que en la edición del año pasado, fue la plaza de la ETEA, en la que piden una recuperación por parte de las instituciones.

Los más pequeños fueron los protagonistas de la mañana, ya que para ellos estaban programadas la mayor parte de las actividades. Miguel Ángel Alonso Diz, cuentacuentos, captó la atención de los niños y niñas que se acercaron hasta la ETEA antes de que pudieran disfrutar de los hinchables.

Éstos, abrieron sus puertas a las 12.30 horas, y hasta la hora de comer no dejaron de recibir a numerosos niños con ganas de saltar y jugar. A la par que los más pequeños disfrutaban del buen tiempo y de las atracciones, los mayores podían cantar y bailar al son de la banda de música de Bembrive.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llego al mediodía, cuando los bailes y los juegos dieron paso a la tradicional comida vecinal. Este año, el menú estaba compuesto por diferentes tipo de empanada, pulpo y carne ó caldeiro, acompañado todo ello de vinos blancos y tintos que permitían refrescar la garganta de los comensales.

Ya por la tarde, y tras la habitual sobremesa, los más pequeños volvieron a disfrutar de las colchonetas hinchables, de las que hicieron uso hasta que no les quedó más remedio que dejarlas, ya al final de la jornada.

Los adultos, al igual que ocurrió en la sesión matinal, contaron con las actuaciones de bandas musicales gallegas. Primero las pandereteiras As Bubelas, y después Airiños do mar de Teis, Orfeón cantares do Brión y ya para terminar, casi con la puesta de sol, la banda de gaitas Xarabal.