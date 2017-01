Alimentos que te ayudan a depurar el organismo

Redacción

Agua

Caldos y sopas

Estamos todavíaépoca en la que los excesos gastronómicos están a la orden del día, pero eso no es excusa para cuidarnos e intentar en la medida de lo posible tener unos hábitos alimenticios saludables. Si en estas fechas navideñas no hemos podido evitar 'pecar' desde el punto de vista gastronómico, lo mejor es que empecemos a pensar en. Para ello, aquí te traemos una lista de alimentos que te serán útiles para 'limpiar' tu organismo.Los profesionales recuerdan la importancia de beber abundante agua, por lo que en esta ocasión muchísimo más. Bebepara eliminar las sustancias de desecho del organismo y así evitar la retención de líquidos. También le puedes agregar limón para ayudar a la digestión y quemar grasas.Estos sirven para hidratar el organismo por su riqueza en agua y sus elementos nutritivos. Son recomendables aquellos derivados delpues sirven para saciar el apetito y mantener así el peso bajo control. Pero puedes adaptarlos a tus gustos para evitar consumir un plato repetitivo y monótono. Opta por el caldo de pollo, de pescado, etc.

Te verde

Zumo de naranja

Sus beneficios son innumerables. Esta bebida resulta realmente efectiva para bajar quemar grasas. Tiene propiedades antioxidantes, diuréticas y. Además bloquea la absorción de carbohidratos y ayuda a combatir la grasa que se acumula en el hígado. Bebe un vaso de té verde por la mañana y otro por la noche para acelerar el proceso de desintoxicación.La vitamina C y la función antioxidante de las naranjas hacen de esta fruta un alimento ideal paraa la vez que equilibramos el organismo. Su consumo promueve la eliminación de toxinas y grasas. También prolonga la sensación de saciedad evitando que piques entre horas o que ingieras comidas poco saludables.

Uvas y peras

Verduras de hojas verdes

Las uvas son mayormente agua, aproximadamente un 80%. Además tiene elementos antioxidantes que ayudan a eliminar toxinas. Por su parte, la pera contiene pectina con la que conseguiremos el mismo efecto. Consumiendo las frutas enteras aprovecharemos toda su fibra y vitaminas, pero tambiénDentro de esta categoría podemos incluirentre otras. Aportan pocas calorías, pero sin embargo tienen gran valor alimentario por su riqueza en vitaminas, minerales y fibra. Todas ellas son perfectas para depurar el estomago por su alto contenido en clorofila y antioxidantes. Puedes tomarlas en ensaladas o cocidas.

Gelatina

Otro alimento, ideal para las dietas, rico en agua es la gelatina. Está compuesta principalmente por colágeno por lo que. Muchas personas optan por consumir este alimento y rebajar el consumo de líquido. Sin embargo no olvides beber al menos 6 vasos de agua al día. Además, un consumo regular ayuda a fortalecer los huesos, tendones, cartílagos y ligamentos.