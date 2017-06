El pulpo gallego conquista la Gran Manzana

Bueu

En Nueva York estos días se habla en "galician". Vamos, que se habla en gallego y se disfruta de los mejor de la gastronomía de nuestras rías gracias al Galician Cinema & Food Festival (Festival Gallego de Cine y Comida). El protagonismo en el apartado gastronómico se lo llevan dos productos. Uno es el Abalon o peneira, que se promociona en los Estados Unidos como "the most exclusive shellfish in the world". Traducido: el marisco más exclusivo del mundo. El segundo protagonista es uno de los grandes reyes de la gastronomía marinera gallega: el pulpo. En este punto no podía faltar O Morrazo, que está representado a través de la empresa comercializadora Rosa de los Vientos. La compañía tiene su sede en Marín, pero sus propietarios son de Bueu.

Este evento se desarrolla en la sede del Instituto Cervantes en Nueva York y se clausura hoy. En la primera jornada hubo una demostración de cocina en vivo, lo que hoy en día se llama "showcooking", y participó el cocinero Iván Domínguez, que tiene una estrella Michelín. "La Consellería do Mar se puso en contacto con nosotros en la última edición del Salón Gourmet de Madrid para saber si estaríamos dispuestos a poner a disposición pulpo para este evento", explican desde Rosa de los Vientos. La empresa exporta desde hace algún tiempo a Estados Unidos, así que no tuvo ningún inconveniente en enviar alrededor de 20 kilos de cefalópodo. "Para nosotros es todo un orgullo, significa poder promocionar el pulpo gallego por todo el mundo", cuenta Pilar Otero, una representante de la nueva generación al frente de Rosa de los Vientos.

En el showcooking se elaboraron los siguientes platos: escabeche de Abalon, capuchina y acelgas encurtidas; fritura de Abalon y pil-pil de aceite y pimientos del piquillo con kombu; pulpo estofado, lacado y ahumado; carpaccio de pulpo con agripicante y algas y en la degustación se sirvió crema de maíz ahumado y mejillones en escabeche de algas; arroz de algas y berberechos; croqueta de pulpo á feira; empanada de zamburiñas en salsa de vieira y tallarines con nori; agua de tomate picante y mejillones en escabeche; pil- pil de piquillos con kombu de azúcar y navajas; pan, castañas, chocolate y aceite infusionado con chorizo.