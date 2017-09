El ganador de 'MasterChef 5' Jorge Brazalez: "En Galicia se cocina bien hasta en casa"

María F. Romero | Barbadás

El ganador de 'MasterChef 5', el granadino Jorge Brazalez, cambiaba ayer las cocinas por la mesa de jurado para valorar las 21 propuestas de pinchos que se presentaron a la segunda edición del concurso "Barbadás a Bocados", que se organiza desde el concello. "Hoy me ha tocado a mí estar en el otro lado, pero no quiero ser tan duro como el jurado del programa. Solo darles algún consejillo", explicaba.

Este joven ya había estado en Ourense "de paso", cuando jugaba al fútbol en la Gimnástica de Torrelavega. Pero la de ayer fue la primera vez que pudo venir "con tiempo". Sin embargo, su opinión sobre la gastronomía gallega está más que formada: "En Galicia hay muy buenos cocineros en casi cualquier bar al que entres, y hasta en las propias casas", aseguró.

Uno a uno, los 21 restauradores participantes, tres más que el año pasado, presentaron sus propuestas ante Jorge Brazalez y el resto de miembros del jurado, compuesto por Miguel González Quintela, ganador del certamen "De tapas por Galicia", la periodista Pilar Alonso y los blogueros Inés Carcacía de "El toque de Inés" y José Luis Oliveira de "Bo proveito". Antes de la cata, y con un poco de nervios, los cocineros explicaron sus creaciones y, tras probarlas, el jurado alabó, criticó y comentó los platos. "La verdad es que los pinchos están siendo muy correctos, están muy buenos", comentaba Brazalez en uno de los recesos. Y se animaba a añadir, visto el buen nivel, que "el que no salga por aquí de pinchos es porque no le gusta comer".

El jurado profesional nombrará a un ganador y el público a otro con sus votos, una vez que prueben los pinchos en los distintos establecimientos de Barbadás, un tour para el que tienen hasta esta noche.

El protagonista del día interactuó con el público, que le preguntó sobre su paso por el concurso de cocina, y se hizo decenas de fotos e incluso grabó una nota de voz de Whatsapp para una joven fan que estaba enferma, en el móvil de su hermana.

Jorge Brazales aseguró sentirse "encantado" de conocer a la gente de Galicia, su producto y su clima, que confesaba haberle sorprendido: "Hace un tiempazo, no me lo esperaba en el norte". Y lo mismo en relación a su producto: "Aquí el es tan bueno que no hay que molestarlo mucho", bromeaba.

Showcooking en Ponte Vella

Su estadía en la provincia se prolongará hasta el lunes cuando realice una sesión de showcooking en el centro comercial Ponte Vella en la que preparará varios platos, seguida de un firma de autógrafos de 18 a 21 horas. A largo plazo, el joven tiene claros sus planes, el próximo 29 de septiembre empezará un máster en el Basque Culinary Centre de San Sebastián. "Serán seis meses de formación en los que voy a aprender muchísimo y adquirir más criterio para abrir mi propio restaurante", planea.