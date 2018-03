Esas muertes que tanto nos indignan en The Walking Dead

Imagen promocional de 'The Walking Dead'.

José Antonio Martínez Perallón 'The Walking Dead' ha comenzado el segundo tramo de su octava temporada matando a uno de sus personajes principales. El trágico desenlace ya quedó avanzado en el último episodio emitido antes del parón navideño. El dramático giro no sólo desató la ira de los fans, sino hasta de algunos de los actores del reparto de la serie que salieron criticándola abiertamente (los detractores se han alegrado, eso sí). Una reacción similar a la que el año pasado tuvimos cuando llegó Negan (Harry Dean Morgan) con su bate de béisbol y reventó la cabeza de otro de nuestros personajes favoritos.

Si aquella estaba prevista, la de esta última temporada no se la esperaba nadie. No desvelaré la identidad de la nueva baja, pero sí diré que éste no sólo sigue vivo en las viñetas del cómic escrito por Robert Kirkman en el que se basa la serie, sino que también es clave en el desarrollo del enfrentamiento contra los próximos enemigos de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y su panda: los susurradores.

En los dos últimos años, la serie de los muertos vivientes ha experimentado una preocupante caída de espectadores. Como en 'Juego de Tronos', cualquier personaje puede morir. Pero mientras que en la serie de fantasía épica de HBO las dosis de personajes principales muertos se han frenado en las últimas temporadas, en la de los muertos vivientes la escabechina no ha parado. Al inicio de cada temporada la pregunta es, ¿quién morirá esta vez? La continua desaparición de personajes y su sustitución por otros (de los que muchas veces hemos olvidado quiénes son y cuándo se incorporaron al reparto) ha provocado cierto desapego en el espectador. Como si con tanta muerte, le hubieran sacado a patadas de la trama.

Para intentar corregir la pérdida de audiencia, los productores han tomado la decisión de poner la serie el año que viene en manos de un nuevo 'showrunner', Angela Kang. Ésta sustituye a la persona a la que los aficionados han señalado como el causante de todos los males que sufre ahora 'The Walking Dead', Scott Gimple. Con este último relevo, las cosas se quedan en casa, ya que Kang es una de las guionistas desde la segunda temporada. Los relevos creativos no han sido extraños para la ficción televisiva que popularizó a los 'zombies'.

Por si una muerte no hubiera sido suficiente, todo apunta a que podríamos tener más bajas esta misma temporada. A la actriz Lauren Cohan, que interpreta a Maggie, se le acaba el contrato este año y ésta había puesto como condición más dinero. La intérprete ya tiene sobre la mesa ofertas para protagonizar otras series y hoy por hoy su continuidad está en el aire. Por otro lado, la salida de Morgan (Lennie James) es un hecho anunciado, ya que se incorporará al reparto de 'Fear the Walking Dead' para la cuarta temporada, que se estrena esta primavera.

En este noveno capítulo emitido esta semana, hemos comprendido qué significaban esas imágenes del inicio de la temporada en las que veíamos a un Rick Grimes anciano que gozaba de una vida feliz con su familia en una mansión sureña y lejos del horror del apocalipsis 'zombie'. Parece que la última muerte vista en la serie tendrá consecuencias decisivas en el final de la guerra contra Negan.

Estas oníricas imágenes son el último sueño del personaje moribundo y tras su desaparición, otros toman su relevo en esa utopía onírica. Aún en estos momentos tan difíciles, el herido mantiene la esperanza y vislumbra la posibilidad de vivir en un mundo mejor, sin más muertes en vano. Un lugar donde Negan sea el simpático vecino al que saludas cada mañana desde la finca de enfrente mientras recoges el correo.

El trauma psicológico amenaza con estar presente toda la temporada, aunque no tengo muy claro si para bien o para mal. El difunto personaje ha tenido tiempo de escribir cartas de despedida para cada uno de sus seres más queridos mientras esperaba la muerte y veremos las reacciones de éstos en próximos episodios cuando las reciban. ¿Tendremos una especie de 'Por trece razones' a lo 'zombie'? ¿Nacerá un nuevo mundo con espíritu de reconciliación y de no violencia que acercará a Rick y a Negan?

Los momentos más íntimos por la desaparición de ese personaje en cuestión se alternaban con otras escenas de un Morgan desatado que iba acabando con los miembros de la banda de Negan que se cruzaban en su camino. En su forma de moverse, hay un homenaje al personaje de Michael Myers, el sádico asesino en serie de la saga 'Halloween'. Morgan, que siempre se había postulado como el gran pacifista y se había alejado de la violencia, se deja llevar por la ira y convierte una misión de rescate en una verdadera carnicería.

Resulta todo un contraste el de las secuencias 'gore' con las otras de gran intensidad emocional ante el trágico desenlace de quién no diremos. Entre tanta hemoglobina, poco a poco se va abriendo paso el mensaje de que otra sociedad es posible. Aunque la historia de Morgan no deja espacio para la esperanza, en ella sí cala el mensaje de que la violencia sólo engendra violencia. Y de esta manera 'The Walking Dead' vuelve a reivindicarse como una serie que nos habla de qué es la humanidad en un mundo totalmente deshumanizado.