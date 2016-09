'Gran Hermano 17': Guerra abierta de Miguel Vilas con Bárbara y Pablo

"Vine a 'Gran Hermano' para que me conocieran y me doy cuenta de que me voy sin que me conozcan; quería que me conocieran mi familia y mis amigos, y ya te explicaré mañana porque tienes que estar conmigo cuando no esté nadie". De este modo empezaba Miguel Vilas a preparar el terreno con su amiga Clara, la elegida para desvelar el secreto del peluquín. "Quiero que conozcas algo que nadie excepto la organización y España conocen", le espetó.

Pero lo de quitarse el postizo no es el único momento relevante del concursante meco en los últimos días. En Mediaset España también destacan en la web del programa que tras el enfrentamiento de Miguel con Bárbara, "se ha dado cuenta de que ni ella ni Pablo son santo de su devoción".

Y es que a su juicio "Pablo es un lobo con piel de cordero y juega con su aspecto de niño bueno para meter cizaña en todos los grupos mientras que hace pensar todo lo contrario". Dicen en Telecinco que "de momento Miguel no quiere cazar al lobo, pero sí se le ha metido en la cabeza que lo va a desenmascarar".

En cuanto a Bárbara, a Miguel Vilas no le gusta en absoluto, pues considera que desvirtúa la realidad y la modifica a su antojo. Una broma del meco en relación con el estreñimiento de la alicantina de 38 años dio mucho de qué hablar en los últimos día.