Gonzalo Arca, un vilagarciano en 'La Voz'

El programa La Voz que cada viernes emite Telecinco en prime time cuenta con talento vilagarciano. Es el de Gonzalo Arca, que ha superado todos los castings del concurso, a los que se presentaron más de 18.000 personas de toda España. Así, esta noche el músico arousano se someterá al veredicto de Juanes, Malú, Manuel Carrasco y Pablo López. Alguno de los coaches tendrá que apretar el pulsador y darse la vuelta para que Arca pase a la siguiente fase de La Voz.

El vilagarciano decidió probar suerte en este exitoso programa televisivo "como una opción más en mi carrera", puesto que se trata de una plataforma "en la que te ve mucha gente". "Quiero seguir creciendo y haciéndome un hueco", comenta.

Fue a principios de este año cuando decidió embarcarse en esta aventura. El primer casting se celebró en Vigo y los tres restantes ya fueron en Madrid. Pese a los miles de personas que se presentaron a las pruebas, Gonzalo nunca perdió la esperanza. "Sabía que tenía mis opciones. Es cierto que esto es una lotería porque son valoraciones muy subjetivas que varían según la persona que las emita pero siempre estuve tranquilo y tuve confianza en mi mismo", confesaba ayer el vilagarciano.

Decidió presentarse a La Voz animado por un amigo, tras dieciséis años dedicado a la música. Gonzalo Arca comenzó su carrera musical en el año 2000 y tras su paso por las bandas Vado Permanente, con la que grabó el disco "Debo más de lo que puedo" (2004), The Peachers y Sugar Mountain, en 2012 decide emprender su carrera en solitario.

Dos años después publica su primer EP, "Alone at the Crossroad" (Dotbeat, 2014), un trabajo que se mueve entre el soul, el blues y el country, y con claros toques de pop, y que reúne seis temas inéditos, todos ellos en inglés.

Gonzalo Arca también es responsable de dos de los temas de la banda sonora de la película "El desconocido". y en su repertorio conviven temas propios y versiones de artistas de la talla de Bob Dylan, The Beatles, Chris Robinson, The Rolling Stones... De hecho uno de los temas con los que participó en los casting de La Voz fue de Dylan, concretamente "The man in me", una canción que siempre interpreta en sus conciertos. La que entonará esta noche en las audiciones a ciegas es toda una incógnita, pues el vilagarciano prefiere mantener la intriga para que la gente lo vea en la pantalla. El programa arrancará a las 22.00 horas y a partir de ahí Gonzalo Arca pondrá todo su talento en el escenario para intentar pasar a una nueva fase.