SOS Racismo denuncia comentarios racistas en 'Gran Hermano'

V.S.M.

Los comentarios racistas contraen la casa de '' están dando mucho que hablar. De hecho,ha denunciado los hechos y ha pedido a la dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que ponga cartas en el asunto.

Todo viene de una discusión que Javi tuvo con Carlos y Mina dentro de la casa por una broma sobre su color de piel. "Para qué tienen la cámara esa infrarroja encendida todo el día. Para ver a Javi.", bromearon algunos concursantes durante la fiesta de la cerveza de la que disfrutaron. Este comentario que no gustó nada a Javi que decidió hablar con Carlos y Mina para decirles que le había sentado mal la broma y que prefería dejar de lado las bromas racistas. Los dos concursantes acusaron a Javi de oportunista: "Llevamos desde que entramos haciendo bromas de estas y tu descojonando y ahora empiezas a llamarlas bromas racistas. Eres un hipócrita. No te quiero ver más, cuando te vea por la casa voy a hacer ver que eres un puto fantasma", exclamó en su momento Carlos a Javi.

Carlos no fue el único que se enfrentó a Javi, la mayoría de los concursantes vieron con malos ojos que Javi insinuara que había racismo dentro de la casa: "Me has decepcionado. Me acabas de tachar de racista. Déjame tranquila", exclamó Mina.

Denuncias y críticas

Posteriormente, Javier Eneme salió de la casa tras el veredicto de los votos del público. El joven aprovechó su paso por el plató para trasladar a Jorge Javier Vázquez lo que pensaba sobre los comentarios racistas. El programa pasó por alto este incidente y ahora SOS Racismo ha denunciado esta actitud. Por un lado, piden que el programa condene este tipo de comentarios y critican que no se hayan tomado medidas al respecto.