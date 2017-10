Siete frases de tertulianos que nos dejaron boquiabiertos

C. G.

El mundo de la televisión está lleno de personajes que muchas veces deberían seguir el consejo que nos dejó el genio: "Es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas definitivamente".

Y es que no hay cadena de televisión que no tenga en su programación tertulias (ya sean políticas, deportivas o del corazón) por las que no hayan pasado colaboradores que nos hayan dejado opiniones y frases que difícilmente se borren de nuestra memoria.

Sin más dilación, aquí os dejamos algunas de las frases de tertulianos más impactantes y recordadas de los últimos años.

Fran Rivera

El mundo del toreo siempre ha estado cargado de polémica. Y sino que se lo digan a Fran Rivera. Hace sólo unos meses que el diestro se convirtió en 'trending topic' en Twitter por un comentario que hizo en 'Espejo público'.

El diestro acudió al programa de Antena 3 días después de ser abucheado por contrario a la tauromaquia en Elda, localidad a la que acudió al leer el pregón que daba inicio a la Semana Santa. Fue en ese momento cuando el torero se hizo una polémica pregunta ante las cámaras: "¿Para ser antitaurino no hay que ducharse?".

Fran Rivera, que fue tachado de "clasista" por muchos usuarios de las redes sociales, ni corto ni perezoso siguió insistiendo en su postura: "Es que tienen muy mala pinta".

Álvaro de Marichalar

El que fuera cuñado de la Infanta Elena acudió hace sólo unos días al 'Sálvame Deluxe' para dar su opinión sobre la tensa situación que se vive en Cataluña últimamente. Lo que Álvaro de Marichalar no se esperaba es que terminaría siendo expulsado del plató por Jorge Javier Vázquez por su actitud durante todo el programa y por afirmar que "en Cataluña hay nazismo".





Cayetano Martínez de Irujo

En su estreno como tertuliano de 'Espejo público', el noble Cayetano Martínez de Irujo, IV Duque de Arjona y XIV Conde de Salvatierra, aseguró a Susanna Griso que él acudía al programa a dar su opinión "como ciudadano de a pie". Una frase que levantó las ampollas de muchos usuarios en las redes sociales, quienes criticaron que el tertuliano acudiera al programa a tratar temas de los que no es experto.

Teresa Bueyes

La abogada y colaboradora de TVE hizo un comentario en el programa 'Amigas y conocidas' que dejó a más de uno con los ojos como platos. Teresa Bueyes intentó defender al grupo de okupas neonazi Hogar Social Ramiro Ledesma, quienes por entonces estaban siendo muy criticados por ofrecer comida sólo a los indigentes españoles.

Las colaboradoras del programa presentado por Inés Ballester comenzaron a discutir la decisión del grupo radical al considerarla injusta y racista. Fue entonces cuando una de ellas dijo que "el nazismo empezó seleccionando" y Teresa Bueyes, quien había afirmado que la decisión le parecía muy buena, afirmó que "algo bueno tendría el nazismo".

'El loco' Gatti

El exfutbolista argentino Hugo Gatti, colaborador de 'El Chiringuito', fue el protagonista de una de las frases más machistas durante su etapa en 'Punto Pelota'. En un momento del programa, 'El locó' espetó un claro y conciso "andá a fregar los platos" a la periodista Irene Junquera. Lo peor de todo es que años después repitió la misma escena y la misma frase con Carme Barceló.

Anna Grau

La pareja del siempre polémico Fernando Sánchez Dragó fue protagonista hace sólo unos meses de una de las frases más controvertidas que se han escuchado sobre la homofobia en televisión. Fue en 'LaSexta Noche' cuando, hablando del odio a los homosexuales, Anna Grau se vino arriba e hizo la siguiente afirmación: "Yo creo que la homofobia es de maricones. O sea, el odio hacia los homosexuales es de maricones. Y es de maricones, y es de poco hombre o de poca mujer no respetar a las personas homosexuales".

Ana Rosa Quintana

En esta ocasión no fue una tertuliana, sino la propia presentadora del programa, esta frase tan recordada no podía faltar en la lista. Fue hace ya diez años, cuando en medio de su programa Ana Rosa se lamentaba por no tener un polígrafo y, apuntando maneras racistas, se preguntó en directo: "¿Es que somos negros?"