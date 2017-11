¿Por qué está fallando 'GH Revolution'?

Amaia Díez

Hace dos semanas,registró suEsta edición se ha convertido ya en la menos vista, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. El reality tan sólo consiguió salir un poco del coma la semana pasada cuandoentraron en la casa para "avivar" la convivencia. Pero, ¿esto es suficiente?

Todo hace pensar que Gran Hermano está herido de muerte. Por muchos intentos de generar expectación y polémica, el formato no logra su objetivo. Lo último ha sido meter a Laura y Miriam, dos de las expulsadas de la edición, de nuevo en la casa de Guadalix de la Sierra durante una semana. Sin embargo, el pulso del reality sigue siendo muy débil.

¿A qué se debe este fracaso de un reality como 'Gran Hermano' que llegó a registrar el impresionante dato de un 51% de cuota de pantalla en su primera edición?, ¿cuál es la solución?

Mientras Zeppelin recurre a la crisis en Cataluña como principal motivo de la vertiginosa bajada de audiencia del programa, los espectadores y expertos del formato no opinan lo mismo. Zeppelin afirma que programas como 'Al Rojo Vivo' han registrado impresionantes datos de audiencia produciéndose un traslado de la audiencia de 'GH'. Sin embargo, ambos programas no coinciden en la parrilla televisiva y no es muy habitual que el público al que se dirigen sea el mismo.

Te mostramos las tres causas principales que han llevado a Gran Hermano al coma:

1. La ausencia de Mercedes Milá

Desde la pasada edición de 'Gran Hermano', Jorge Javier Vázquez sustituye a Mercedes Milá. Son muchos los fans del programa que, desde un primer momento, achacaron el fracaso del reality a la ausencia de la histórica presentadora. Mercedes siempre ha sido el gran símbolo por excelencia de 'GH'. Una apasionada del formato en toda regla. Jorge Javier se muestra más distante y juzga en mayor medida a los concursantes. Además, los fans del programa coinciden en resaltar la menor dedicación al programa por parte del presentador de 'Sálvame' en comparación con Mercedes. ¿Pero es esta la causa principal de los malos datos de audiencia?

2. Eliminar el Canal 24 horas

Es verdad que, en esta edición, el cambio de presentador no ha sido uno de los aspectos más comentados por los espectadores de 'GH Revolution'. El programa ha tomado otras decisiones que han incomodado, aún más, a los fans. La primera fue la de eliminar el Canal 24 horas. Una medida drástica muy criticada por ir en contra de la esencia del reality.

El Canal 24 horas ha sido, durante todas las ediciones, el principal espacio de debate y de creación de grupos de apoyo a los concursantes. Sin poder seguir la casa en directo, el programa perdió esa capacidad de hacer que los espectadores conozcan a fondo a los concursantes y se identifiquen con estos. Finalmente, por petición popular, el reality volvió a abrir este canal. Pero, los datos de audiencia no han mejorado.

3. Cambios en el casting

'GH Revolution' nos sorprendió con un casting totalmente diferente al de las anteriores ediciones. El formato comenzó la nueva edición de 'Gran Hermano' con 100 concursantes en la casa. Además, los concursantes de las últimas ediciones siguen un estereotipo diferente al de las anteriores ediciones. Los jóvenes parecen recién salidos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Algo que dificulta la identificación de los espectadores y da una visión menos real de la sociedad.

Con este panorama, ¿cuál es la decisión que debería tomar el programa para recuperar la audiencia?, ¿'GH' necesita un descanso para cambiar su estrategia o podrá continuar en televisión?