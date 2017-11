Las polémicas declaraciones de Salvador Sostres sobre el acoso sexual

"No puede ser que si un hombre hace algo, sea un acosador" RTVE

Amaia Díez

Una ley de violencia de género "impresentable" y "fascista"

El polémico escritor definió la ley de violencia de género como "fascista" e "impresentable": "Es una ley determinista que acusa al hombre por el mero hecho de serlo, es una ley impresentable, es fascismo", clamó Sostres.

"Lo que no puede ser es que si un hombre dice o hace algo, sea un acosador"

Después del testimonio de la exmodelo y actriz Eva Pedraza, que habló de su experiencia habiendo sufrido acoso sexual, Sostres aseguró que no se podía "objetivar" las conductas sexistas y machistas contra mujeres: "¿Por qué tengas una compañera de trabajo que esté guapa no le puedes decir 'qué guapa estás hoy'? Lo que no puede ser es que si un hombre dice o hace algo, sea un acosador o maltratador", clamó el escritor.

También aseguró que "en la relación entre hombre y mujer, es difícil saber el grado de comodidad o incomodidad": "No son relaciones nítidas. No es fácil de objetivar en todas las circunstancias ¿O resulta que nadie se ha conocido en el trabajo".

"Hay gente que utiliza las acusaciones falsas para sacar ventajas en determinadas situaciones"

Isabel Gemio afirmó que el acosador no puede ser definido como "un enfermo", sino como "un impresentable que violenta de una forma u otra a una mujer, y que se considera poderoso". Ante estas afirmaciones, Sostres se escudó en las "acusaciones falsas": "Hay que animar a denunciar, pero hay que animar a todo el mundo a no decir mentiras, porque eso sucede también".

"Hay gente que utiliza las acusaciones falsas para sacar ventajas en determinadas situaciones", defendió el escritor, que comparó las "acusaciones falsas" con el proceso en Cataluña. "Cuando el presidente de la Generalitat dice que está en el exilio está ofendiendo a mucha gente que ha estado en el exilio. Hay muchas mujeres que han sufrido acoso y no está bien que una determinada gente se aproveche de eso", concluyó Sostres.