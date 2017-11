Mimi, primera expulsada de 'Operación Triunfo'

EP/Madrid

Ladeha traído muchas sonrisas pero también muchas lágrimas.se enfrentaban a la decisión del público como los dos primeros nominados del talent show musical.

La bailarina intentaba conquistar sin éxito a todos con el tema de Lady Gaga, 'A-YO'. Ni los comentarios positivos de Mónica Naranjo que alabó su actuación con un "qué bien te sienta estar nominada", ni el ímpetu de la propia nominada, salvaron su puesto dentro de la Academia de 'Operación Triunfo'.

Y es que el público decidió que fuese Ricky el que continuase con su aprendizaje dentro de OT. El concursante interpretó 'One Song Glory' bajo la atenta mirada del jurado y del resto de concursantes.

Su posible idilio con Agoney ha hecho saltar todas las alarmas entre los seguidores más acérrimos del concurso. Algunos ya los ven como la nueva pareja de esta edición.

Más allá de este posible romance, Amaia se ha convertido en la favorita del público y Aitana fue salvada por los profesores.

Mientras unos cruzaban la pasarela, Roi y Juan Antonio se verán las caras la próxima semana como los nuevos nominados de Operación Triunfo.

Repasamos también algunas de las actuaciones más destacadas de la Gala 2 de 'OT 2017'. Cepeda tuvo el honor de cantar con el grupo musical del momento, 'Morat'.

Amaia y Ana Guerra cantaron 'Todas las flores'; Miriam y Roi interpretaron 'Malibú'; y, Mireya y Marina nos deleitaron con 'Sentir'.

Por su parte, Agoney y Aitana interpretaron 'Can't stop the feeling'; Nerea y Tahlia, 'Will you still love me tomorrow?'; Juan Antonio y Cepeda, 'Reggaeton Lento'; y, Raoul y Alfred, 'Everytime you go away'.