Los gallegos Roi y Miriam se salvan y Cepeda es nominado en la gran noche de OT

Redacción | Vigo

Era el momento más esperado de la gala y el programa se encargó de dejarlo para el final.y, a cuatro manos, interpretaron brillantemente la canción 'City of stars', de la oscarizada 'La La Land'. La actuación de ambos provocó que la propia, miembro del jurado, se pusiese en pie para aplaudir al dúo, elegido como favoritos por la audiencia junto a, que también emocionó al publico con su versión de 'Issues', de Julia Michaels.

"Por actuaciones como estas, decidimos dedicarnos a la música", elogió Joe desde el jurado. Por segunda semana, Amaia se situó como la favorita y se asienta como la apuesta para ganar la edición de regreso de Operación Triunfo a Televisión Española. En cuanto a Aitana, el tribunal le recalcó que tiene "magia".

Los tres gallegos de OT tuvieron una noche de luces y sombras. Roi llegaba nominado y firmó su mejor actuación hasta la fecha, con el 'When we were Young de Adele'. "Tu decisión ha sido muy valiente. Y te digo que el mundo es de los valientes. Enhorabuena" le dijo Joe. La audiencia coincidió, y con un aplastante e histórico 91%, fue el elegido para seguir en la academia en detrimento de José Antonio, que interpretó 'A puro dolor'.

Peor le fue a Cepeda, que no acabó de convencer en la pareja que formó junto a Marina. Acabó siendo elegido para abandonar la academia por el jurado y ni sus compañeros ni los profesores le salvaron. Deberá competir con Thalia para seguir una semana más en el programa.

Miriam firmó una de sus noches menos brillantes con la interpretación de 'Euphoria', junto a la nominada Thalia. Sin embargo, los miembros del jurado confiaron en su progreso durante los próximos días tras la solvencia demostrada en pasadas galas.