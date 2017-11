El gallego Cepeda se libra de la eliminación y seguirá en Operación Triunfo

Redacción

El ourensano Cepeda seguirá en Operación Triunfo después de su convincente actuación de anoche. El concursante se jugaba la permanencia en la Academia frente a Thalía y. De esta manera, Thalía, que cantó 'Cenizas' de Malú, se ha convertido en la tercera expulsada del formato.

Ante la misma situación pasó la semana pasada Roi, que logró defender su permanencia obteniendo más del 90% de los votos de la audiencia. Tras firmar su mejor actuación hasta la fecha, con el 'When we were Young' de Adele', el santiagués interpretó ayer junto a la canaria Ana Guerra 'There's nothing holding me back', del artista revelación del momento Shawn Mendes.

Miriam, por su parte, cantó en solitario 'La media vuelta', de Luis Miguel. En un principio fue designada para entre los cuatro preseleccionados para abandonar el concurso, pero los profesores comunicaron que la gallega debía volver con sus compañeros, después de mostrar su desconcierto por que el jurado la propusiese para salir. La joven de Pontedeume es una de la favoritas de la edición.

Finalmente, serán Marina y Mireya las dos nominadas de la semana. ¿Quién será la próxima expulsada?