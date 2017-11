La señora que dijo no a un premio de Ana Rosa Quintana

REDACCIÓN

La Navidad ha llegado a. El magacín que conduce Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco ha decido poner en marcha una suerte de tómbola en la que Joaquín Prat, mano derecha de la presentadora en el programa, ejerce de embajador de la buena suerte

Ha sido él, precisamaente, el protagonista de uno de los momentos más surrealistas que se recuerdan en la televisión española de los últimos años: una señora rechaza los 2.000 euros que le acababan de tocar por solo descolgar el teléfono.

Apostado ante el panel de premios -regalan desde jamones o televisores hasta premios en metálico-, Joaquín Prat decolgaba el teléfono y ponía en marcha la mecánica de un concurso que garantiza "premio seguro", pero que no se asegura que el agraciado lo quiera.

Descolgado el teléfono y con una afortunada al otro lado de la línea, ha sido un diálogo breve pero intenso el que han mantenido premiada y presentador. Así ha sido:

- Señora: "Hola, buenos días"

- Joaquín Prats: "Buenos días, soy Joaquín Prat, te llamo del programa de Ana Rosa, ¿sabes que tienes premio seguro solo por haber cogido el teléfono?"

- S: "Gracias, no me interesa"

- J.P.: "Cómo que no te interesa? Espera... ¡No cuelgues, te lo pido por favor, no cuelgues que tienes premio seguro!"

Sin embargo, resultó imposible, ya que la mujer había colgado. Sorprendidos por la situación, Ana Rosa Quintana ha intervenido para calmar los ánimos y dar una explicación lógica a la anécdota que ha tenido a Joaquín Prat como coprotagonista: "Esta señora ha llamado antes para participar", ha aclarado la mediática presentadora.