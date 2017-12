'Salvados': Así fue el cara a cara entre Arrimadas y Rovira

Amaia Díez

Évole deja sin palabras a Arrimadas y Rovira

dedicó el programa del domingo a la tensa actualidad en. Para ello,contó con la presencia de dos candidatas a las

Jordi Évole comenzó preguntando a las invitadas por la tasa de paro en Cataluña. Arrimadas contestó inmediatamente: "Alrededor del 20%". Rovira afirmó estar de acuerdo con la líder de Ciudadanos en Cataluña. Sin embargo, ni se acercaron a la realidad. "Un 12,5%", reveló Jordi Évole.

Dos de las políticas con más posibilidades de ganar las próximas elecciones demostraron no estar muy al día de los temas que afectan a Cataluña. Así, tampoco acertaron en temas educativos, de inmigración o violencia de género.

El presentador catalán volvió a demostrar sus habilidades como periodista y dejó a las entrevistadas sin respuesta. Seguramente, se veía venir que éstas esperaban una entrevista centrada en el 'procés' y en la campaña electoral que están preparando de cara al 21D.

"El 1-O fue un fracaso de gestión del gobierno español"

Sin embargo, hubo tiempo para todo en el 'Salvados' del domingo, que también trató el tema del 'procés' catalán, después del hachazo de Évole a las candidatas. "El 1-O fue un fracaso de gestión del gobierno español", afirmó Arrimadas.

Respecto a la educación, Arrimadas afirmó que desde Ciudadanos proponen un modelo basado en "tres lenguas vehiculares en Cataluña: castellano, inglés y catalán".

Ambas candidatas coincidieron en la aceptación de los resultados del 21D. Sin embargo, Rovira señaló que existe la "posibilidad" de que presente su dimisión según el resultado electoral. Algo con lo que no estuvo nada de acuerdo la líder de Ciudadanos en Cataluña, que se posicionó con contundencia en contra de la celebración de un referéndum pactado si el bloque independentista gana las elecciones.

Marta Rovira no quiso pronunciarse acerca de las declaraciones en las que aseguró que el gobierno español "amenazó con muertos en la calle". Ante la negativa de esta, Arrimadas no dudó en exigirle una disculpa por sus palabras. Sin embargo, no consiguió nada de la secretaria general de ERC.