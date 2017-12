El gallego Cepeda se salva en Operación Triunfo.... y vuelve a quedar nominado

Redacción | Vigo

El jurado vuele a cebarse con Cepeda. El ourensano logró salvarse en la ajustada votación del público, que dejo fuera a Ricky, uno de los concursantes que más simpatías han generado a lo largo del programa. Mientras su rival optó por una puesta en escena impresionante, con el 'Let me entertain you', por Robbie Williams, el gallego apostó por una propuesta más sensible, con 'Quien' de Pablo Alborán.

Pese a los elogios de los profesores y el apoyo del público, el jurado decidió nominarle para abandonar la Academia. Lo mismo ocurrió con los otros dos gallegos del programa, Roi y Miriam, ambos salvados. El primero, tras dejar una de las mejores actuaciones de la noche con 'La llamada', de Pereza, fue salvado por los profesores.

La concursante de Pontedeume, que canto un tema de 'La Quinta Estación', acabó siendo salvada por sus compañeros en una votación que dejo a Cepeda y Mireya en la rampa de salida.

Todo ello en una gala donde se conoció que el próximo representante de España en Eurovisión saldrá de Operación Triunfo y en la que Amaia volvió a ser votada como favorita del público, a pesar de la mala impresión que causó al jurado.