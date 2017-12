Las lágrimas de Aitana por la nominación de Cepeda en Operación Triunfo

Redacción | Vigo

La estrecha relación de amistad que mantienen Cepeda y Aitana llevó a la concursante a mostrar su decepción por la nominación del gallego. El jurado decidió proponer al ourensano para abandonar la academia, haciéndole encadenar su tercera nominación consecutiva y la cuarta desde que empezó el programa, ante lo que la concursante no pudo contener las lágrimas.

Cuando llega el turno de que el jurado valore a Aitana, justo después de nominar a Cepeda, la cantante se puso en pie visiblemente afectada. "¿Qué te pasa Aitana?", le preguntan. "No me gusta que este nominado", responde haciendo un rápido gesto hacia el gallego. La concursante acabó cruzando la pasarela y mostrando el nombre de Cepeda en su pizarra para salvarle de una semana pelando por no salir de la academia.