La joven de Bueu que pone en pie a Risto Mejide

Raquel Calviño, en Got Talent // Telecinco

"We are tiny" ("Nosotros somos pequeños") fue el tema que intepretó la joven Raquel Calviño en el programa de talentos "Got Talent" que emitió Telecinco el pasado viernes y con el que conmovió al propio Risto Mejide. Su actuación empezó, en seguida, a circular por las redes sociales y prácticamente, ayer, ningún vecino de Bueu quedó sin escuchar la hermosa interpretación que realizó Raquel, guitarra en mano, de un tema que compuso la noche anterior a la gala. Trata sobre el paso del tiempo y las relaciones de la parejas cuando llegan a viejecitos, explicaba en el vídeo de presentación antes de entrar en el escenario.

Acudió a la grabación con su padre Emilio Calviño, diseñador gráfico, y con su novio Jorge. Con gran dulzura, dijo que le apetecía someterse al jurado del programa: "Digan lo que digan, sea bueno o malo, es fantástico someterse" .

Y logró, no solo que el jurado de este programa, integrado por Risto, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez, le dieran los cuatro votos para seguir en el concurso de talentos, sino que consiguió que el duro Risto, siempre bajo sus gafas oscuras, se pusiera en pie, poco antes de que la joven de Bueu acabara de cantar, y le llegra a decir: "Estoy en Got Talent para escuchar a gente como tú. Maravilloso, sin palabras". El presentador de televisión y miembro del jurado de este programa de talentos, se reconoció fan de Raquel Calviño, que convenció a Jorge Javier. "Imperfecta, simple y preciosa", dijo de ella Eva Hache, mientras que Edurne señaló que como estaba cantado "eres tú" .

Ayer, la joven se encontraba en Roma de viaje de estudios, y ajena, quizás, a la gran repercusión que su actuación ha tenido, al menos aquí. El tema lo cantó en inglés, un idioma que domina desde niña ya que antes de que sus padres se vinieran a vivir a Bueu, hace ocho años, residían en Madrid.

Emilio Calviño, más conocido como "Milos Kalvin", asegura que él es de Seixo y su mujer de Tui, pero desde hace esos ocho años viven en Cela, en Bueu, en donde aseguran que están felices. Raquel estudió en el IES Illa de Ons, de Bueu, y en la actualidad cursa el Bachillerato de Artes en el Instituto María Soliño de Cangas.

Su padre asegura que ya desde muy niña le gustaba componer. Recuerda que con 10 años le regaló una guitarra y de forma autodidacta, empezó a cantar: "Lo lleva dentro. Es muy creativa y en una noche puede llegar a componer diez temas". La música es su pasión y la manera de expresar lo que lleva dentro.