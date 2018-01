'OT': La reacción de Brisa, compositora de 'Chico Malo'

EP / Madrid

Tras la gran bronca depor sus opiniones y críticas hacia Chico Malo, la canción que defenderán a dúo para representar a España en Eurovisión, su compositora Brisa Fenoy se ha pronunciado.

Y es que las concursantes no se sentían demasiado cómodas con el tema, decían no sentirse demasiado identificadas con el reggaeton. En palabras de la propia Ana Guerra: "La canción me gusta pero yo no soy una tía que vaya dando este tipo de mensajes".

Hoy la compositora ha visitado la academia para escuchar su canción en el primer pase de micros y ha aprovechado para expresar su opinión a Ana y Aitana. Se ha mostrado muy comprensiva: "Yo no me he sentido en ningún momento afectada, os entiendo perfectamente, pero cuando veáis fuera la realidad, os daréis cuenta. Chico Malo es un canto a lo bueno, diciendo no a lo malo y vosotras sois la voz de esta nueva generación".

Por su parte Ana Guerra ha aclarado la situación: "Hoy nos vemos más en la canción, el otro día nos bloqueamos". Además las concursantes y la compositora han llegado a un acuerdo haciendo un arreglo en la canción, para que Chico Malo lo sientan aún más suyo.

Brisa no ha podido evitar abrazarlas al escuchar la interpretación de las concursantes que han aportado su guiño personal al tema, levantado el ánimo y transmitiendo el ritmo al resto de profesores