Miriam vuelve a Galicia tras pasar por Operación Triunfo: "Ahora queda lo mejor"

GEMMA MALVIDO El grito de "Miriam, ganadora" sonó ayer en varias ocasiones en el aeropuerto de Alvedro, a las 21.20 horas, para ensayar, pasadas las diez, cada vez que la puerta de llegadas se abría y, cada vez más fuerte, cuando la tercera clasificada en el concurso televisivo Operación Triunfo, Miriam Rodríguez, apareció en el aeropuerto y se encontró a vecinos, familiares, conocidos y fans que la habían apoyado desde el otro lado de la pantalla y que, ahora, querían abrazarla, pero también decirle que no estaba sola, como muchas veces había declarado en el programa que se sentía.

"Gracias", "Claro que sí" y "¿cómo te llamas?", fue todo lo que la eumesa acertó a decir a las personas que se acercaron a Alvedro porque, el que más el que menos, quería que le firmase la funda del móvil, una camiseta con su cara, unas fotos durante su interpretación de What about us?, o alguna instantánea que tenían guardada en casa de cuando Miriam todavía no salía por televisión. A la hora de despedirse, cuando todo el mundo tenía ya su foto y su firma, la de Pontedeume le dedicó unas palabras a su gente -la bienvenida la organizó su club de fans ( Miriamfansclub, en Instagram y Twitter y MiriamRodríguezFans, en Facebook): "Nunca en la vida me hubiese esperado esto. Muchísimas gracias a todos. Estoy superagradecida y supercontenta. Me hace mucha ilusión y no me lo esperaba. Muchísimas gracias a los que estuvisteis apoyándome todo este tiempo. Para mí fue un camino muy largo pero ahora queda lo mejor", con estas palabras se despidió la Leona.

YA TENEMOS A MIRIAM EN CASA ??? pic.twitter.com/9UF1nbZ4Ht „ Alexia ? (@alexiarm92) 6 de febrero de 2018

Hasta el aeropuerto fueron sus primos, también sus padres y su abuelo, su vecina Rosa Fonte, que asegura que vio crecer cantando a Miriam, pero también Sara, María Candela, Noelia R. y Noelia M., que conocieron a Miriam a través de la pantalla y que se quedaron prendadas de su manera de trabajar y de enseñarles a ellas, tan jovencitas, que "los sueños se cumplen". "Vinimos porque ella se merece saber que tiene mucho apoyo fuera", explican y hablan de ella como "un ejemplo", un modelo a seguir a la hora de enfrentarse a los retos que se les pongan por delante.

Hubo tiempo también para las bromas, para decir "Harry" y para cantar, aunque, esta vez, fue Miriam la que escuchó, de boca de su gente, el Camina que los 16 concursantes compusieron en la academia, e Invisible, de Malú, la canción que eligió para cantar en la final.

La gira de Operación Triunfo recalará el 8 de junio en A Coruña. Las entradas se pondrán en preventa mañana.