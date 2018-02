Críticas de los fans de OT a la confesión de amor de Cepeda: "Es ridículo y egoísta"

Redacción | Vigo Lo que en los primeros minutos era la culminación del binomio 'Aiteda' se convirtió con el paso de las horas en una situación comprometida para ambos concursantes de Operación Triunfo. El ourensano Luis Cepeda se 'confundió' con la letra durante la interpretación de 'No hay manera' con Aitana. En el público, el novio de la catalana, Vicente. En las redes, la mayoría de mensajes continuaban alimentando el deseo de que los dos triunfitos iniciasen una relación amorosa.

Después de la gala, Cepeda encendió aún más los rumores e ilusiones de los fans con un mensaje: "Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé qué es esto pero lo que sé es que lo es. 'Yotequieromas'. Libre, sea cual sea nuestro camino", escribió en Instagram.

A lo largo del día, se sucedieron varios mensajes críticos con la actitud del concursante gallego tras "poner en un compromiso" a una persona que tiene pareja, como es el caso de Aitana.



Un tío de 28 años, que ya tiene una edad para pensar las cosas, detrás de una cría de 18, que TIENE NOVIO, compañera de un concurso de TV que lo ve millones de personas, declarándose por Instagram me parece lo más EGOISTA, RIDÍCULO y SURREALISTA que he visto ?#OTDirecto14F pic.twitter.com/j2zlq1yIX3 „ El Pogu (@ElPogu) 14 de febrero de 2018

El caso Aiteda es la demostración de esta sociedad machista. Unos sienten pena por Vicente y otros por Cepeda, pero nadie piensa en Aitana que parece que es un perro que tiene que elegir quién será su dueño. #OTDirecto14F „ Adrián Lede (@lede_b) 14 de febrero de 2018

Lxs mismxs que critican que a un tío de 28 años le guste una tía de 18 luego seráns lxs mismxs que digan: ''EL AMOR NO TIENE EDAD''. Llámalo hipocresía.#OTDirecto14F „ Jud. (@Judith93th) 14 de febrero de 2018

Y así muchísimos comentarios. Es una niña de 18 años con pareja, a la que un compañero y amigo les ha metido en un compromiso enorme, y aún asi y sabiendo que quiere a Vicente le hacéis esto. La vais a desestabilizar.

No tenéis vergüenza.#OTDirecto14F pic.twitter.com/qMvk7rVxYG „ AMAIA GANADORA ??? (@Almaitanawar) 14 de febrero de 2018

La respuesta de Aitana llegó, pero sirvió para enfriar un poco el ambiente y zanjar la relación entre ambos como de amistad. "Sabe que me tendrá ahí siempre", destacó la concursante más joven del programa.