La broma de Cepeda y Roi que indigna en las redes

Redacción | Vigo El de los gallegos Roi y Cepeda es uno de los 'bromances' del año. En otras palabras, la clásica pareja de amigos con una gran relación y que comparte cantidad de momentos divertidos. Sin embargo, una de sus últimas bromas no ha logrado el efecto deseado.

La unión de ambos, 'Cepoi', ha dejado imágenes de los dos concursantes de 'Operación Triunfo' dándose un beso y comentarios que alimentaban un ficticio noviazgo, todo ello en tono cómico. La última publicación, con los dos compartiendo cama, ha acabado por desencadenar cientos de comentarios en Twitter que les ha hecho trending topic esta mañana.

Muchos critican que las fotografías y mensajes que los dos comparten en sus perfiles de redes sociales muestran una conducta 'homófoba', al frivolizar sobre las relaciones entre dos personas del mismo sexo. Otros restan importancia a ese mensaje y entienden que el santiagués y el ourensano solo pretenden divertir con su actitud de forma inocente.

Los comentarios en la foto cepoi son 80% "jajajajaja" "me meo" "llorando de risa" Usan la "homosexualidad" como un chiste, como algo gracioso. Son conscientes de que generan eso porque es ficción. Esto es homofobia y no me pueden dar más puto asco.