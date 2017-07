EP

Lapromete meter a los seguidores de la ficción de HBO de lleno en la Gran Guerra. Guerra por el Trono de Hierro... que se verá superada por el inevitable enfrentamiento con el ejercito del Rey de la Noche que llegará desde Más Allá del Muro. Pero hay quien libra sus propias guerras al margen de las grandes contiendas que decidirán el futuro de Poniente.

Y uno de los conflictos personales más apasionantes es el de Arya Stark que, convertida ya en una letal jovencita tras su entrenamiento en la Casa de Blanco y Negro, regresa desde Braavos hasta Poniente para seguir tachando nombres en su lista de la venganza.

Lo joven loba juró y perjuró que acabaría con una docena de personas que la habían traicionado a ella y los suyos. Doce personajes... que han corrido diferentes suertes en el devenir de Poniente. Ahora que la séptima temporada ya está aquí hay que hacer memoria para responder a la gran pregunta: ¿Cuántas personas le quedan por matar a Arya Stark?



Ser Walder Frey - Muerto

Tywiin Lannister - Muerto

Meryn Trant - Muerto



Polliver - Muerto

Joffrey Baratheon - Muerto

Beric Dondarrion - Vivo

Thoros de Myr - Vivo



Ilyn Payne - Vivo

Comenzamos por el final, es decir, por la. Al final de la sexta temporada, justo después de escapar de Braavos, lo primero que hizo la joven Stark fue ir a Los Gemelos para hacerle una visita a Ser Walder Frey. Disfrazada de sirvienta y después de hacerle comer a sus propios hijos en un pastel de carne humana, le cortó el cuello al hombre que, junto con el también finado (aunque a manos de su bastardo Ramsay) Roose Bolton urdió la granque terminó con la muerte de su madre Catelyn Stark y su hermano mayor Rob.Arya no se cobró su vida pero, seamos justos, si alguien merecía matar al viejo León ese era Tyrion.e incluso hizo de ellas su seña de identidad en esa balada inmortal, Las lluvias de Castamere. El genio tras la Boda Roja, tras el asesinato de los hijos de Elia Martell, tras las torturas realizadas en Harrenhal. Rara vez se manchó las manos si no fue para torturar a su hijo menor. El resultado no puede ser más justo.El, maestro de esgrima de Arya. Tras acabar con la vida del de Braavos, su suerte ya estaba echada. Desde entonces ocupaba un lugar especial en la lista de la joven Stark que, ni mucho menos, iba a perdonarle. Tampoco olvidemos que golpeó a Sansa en público por orden de Joffrey. En fin, que ni las instrucciones de Jaqen H'ghar iban a impedir quedonde el, hasta entonces, miembro de la Guardia Real se dedicaba a violar a menores.Otro que se lo ganó con fuerzas. Tras secuestrar a Arya y sus compañeros robó la espada de esta, Aguja, que utilizó para atravesar la garganta de uno de sus amigos, el desdichado Lommy. Las muchas torturas realizadas en Harrenhal no le ayudaron a seguir con vida en la ficción. Las situaciones dan muchas vueltas y, tras encontrárselo en una taberna,, del que ya hablaremos.Probablemente, con permiso de Ramsay Bolton. Desde un comienzo, su carácter repulsivo no le granjeaba muchas simpatías, pero no fue hasta que la serie avanzaba cuando descubrimos que además había maldad, y mucha, tras sus rubios cabellos. La gran tragedia de la primera temporada de la serie, la muerte de Ned Stark, fue obra suya. Tampoco se comportaba bien, por decirlo con suavidad, con Sansa Stark, su esposa. Por desgracia para Arya, Lady Olenna Tyrell se adelantó y, con ayuda de Meñique,Vivo, aunque no es que no lo hayan matado.siguiendo los ritos del culto de R'hllor, parece claro que la vida todavía le depara ciertas tareas. Por ahora, combate en la Hermandad sin Estandartes. Por su parte, Arya lo incluyó en su lista al entregar a su amigo Gendry a la Mujer Roja.Compañero inseparable de Dondarrion y, como él,, se encuentra en la lista de Arya por el mismo motivo que Beric. Todavía no ha encontrado su final en Poniente.sólo por eso merece otear el horizonte desde la pica más larga de Invernalia. Sin embargo, su presencia ha desaparecido en la serie y, a no ser que digan lo contrario, debemos de seguir contándolo en el lado de los vivos. Pero difícil lo tendrá para seguir oculto ahora que Arya ha vuelto a Poniente.

Melisandre - Viva

En el fondo, muy en el fondo, la Sacerdotisa Roja de Asshai no es más que una pragmática. Comete atrocidades, sí, pero siempre por la búsqueda de un bien mayor... La verdad es que no existen muchos argumentos para defender a Melisandre salvo que revivió a Jon Nieve y eso, a estas alturas, no es poco. Pero la listas de sus crímenes es amplía y bastante depravada. Entre ellos, el intento da matar a Gendry para obtener el poder de R'hllor. Aunque en paradero desconocido, continúa con vida.



Sanor Clegane - Vivo



Gregor Clegane - Vivo

es, hasta la fecha, el único nombre que Arya ha tachado de su lista sin haberlo matado antes. No por clemencia sino porque "ya no tenía ganas de matarlo", según las palabras de la joven loba. Que al final se comportó bien con ella e intentó reunirla con su familia, nadie lo niega, pero Sandor es también una bestia temible capaz de lo peor, comoo. Pero para malos, el que hemos reservado para el final.

La Montaña nunca ha sido hombre dado a cariños, clemencia o un simple gesto de empatía. Es un animal nacido para provocar destrucción a su alrededor, y nada más. Claro que eso era cuando era una persona, ahora que no es más que una especie de zombie al servicio de Cersei Lannister la cosa empeora a nieles inimaginables.

Cersei Lannister - Viva

Vayan por delante nuestros mejores deseos para Arya en sus planes por asesinar a la actual dueña del Trono de Hierro, aunque competencia no le falta. La cabeza de Cersei se ha convertido definitivamente en el objetivo prioritario de casi todo Poniente y la pequeña Stark lo tiene difícil para adelantarse a tres dragones. Aunque todo puede pasar. Hija de su padre, con toda probabilidad ocupa el top de personajes malvados en la serie y eso, hablando de Juego de Tronos, son palabras mayores. Entre otras cosas, estuvo implicada en la ejecución de Ned Stark y el secuestro de Sansa. Y a Arya le basta con ello.