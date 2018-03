Droga en capítulos: "Fariña" y otras series que enganchan

RAFA LÓPEZ

Estamos, probablemente, en la edad de oro de las series de televisión, y entre las que más adicción crean, valga la expresión, están las ambientadas en el narcotráfico y en la lucha contra esta lacra. Hemos escogido diez, algunas de las cuales figuran entre las más elogiadas de la historia según la crítica especializada. La última de la lista es la gallega "Fariña".

1. "Corrupción en Miami".



La ficción creada por Michael Mann fue una de las series más representativas de los años 80. Entre 1984 y 1990 "Miami Vice" renovó la narrativa de las series de televisión gracias a la integración de la música y de los efectos visuales, de una forma parecida a la del videoclip. Los policías Sonny Crockett (Don Johnson) y Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) destacaban tanto por su facilidad para infiltrarse entre los traficantes de cocaína como por sus impecables trajes, algunos de Adolfo Domínguez, Versace y Hugo Boss, y sus coches Ferrari Daytona y Testarossa. Fue una de las primeras series en emitirse en estéreo en Estados Unidos, y entre una banda sonora repleta de buen gusto podías encontrarte canciones de gente del calibre de Depeche Mode, Peter Gabriel, U2, The Police, Devo o Phil Collins, cuyo tema "In the air tonight" puso música a una de las escenas más memorables de la serie.

2. "The Wire".



Al contrario que "Corrupción en Miami", "The Wire" no gozó de un gran éxito de público, pero está considerada por la crítica como una de las mejores series de televisión de la historia. Entre 2002 y 2008 retrató el tráfico de drogas y las escuchas telefónicas que realiza un grupo policial de Baltimore, Estados Unidos. Su creador, el periodista y escritor David Simon, se inspiró en la sección de sucesos de un periódico, el "Baltimore Sun". Producida por HBO, en España la emitió el canal de pago TNT. Para "Time", "The New York Times" y "The Guardian", entre otras publicaciones, es la mejor serie de televisión de la historia.

3. "Weeds".



Inspirada en parte por Los Soprano, esta serie emitida en Estados Unidos entre 2005 y 2012 mostraba a Nancy Botwin (interpretada por Mary-Louise Parker), madre de dos hijos, que se dedica a vender marihuana tras la repentina muerte de su marido. Quiere mantener su caro nivel de vida en una urbanización de California y pronto se convierte en una importante traficante. La serie narra las dificultades de esta antiheroína con otros delincuentes mientras se abre paso en el tráfico de drogas de Tijuana.

4. "Breaking Bad".



Con un argumento similar al de "Weeds", el de una persona "sin multas de aparcamiento" que entra en el mundo de las drogas para mantener a su familia, "Breaking Bad" (expresión que podría traducirse por "volverse malo") figura en los primeros puestos de las listas de mejores series. De hecho, es la ficción televisiva con mejores críticas en toda la historia, según consta en el libro Guinness de los récords. Gran parte de su atractivo reside en el protagonista, Walter White, alias Heisenberg, interpretado magistralmente por Bryan Cranston. Su transformación y la mezcla de amor y odio que suscita en el espectador este profesor de química metido a fabricante de metanfetamina enganchan desde el primer al último capítulo. Emitida en Estados Unidos entre 2008 y 2013, sus cinco temporadas están disponibles en Movistar.

5. "The Cleaner".



Comenzó poco después que "Breaking Bad", en julio de 2008, y el recorrido que realiza su protagonista, interpretado por Benjamin Bratt, es inverso al de Walter White: William Banks es un drogadicto de Los Ángeles que intenta rehabilitarse. Cuando nace su hija, Lula, le promete a Dios que si le da una segunda oportunidad dejará las drogas y ayudará a otros a vencer sus adicciones. Para ello recurre incluso a métodos poco éticos e incluso ilegales, pero tiene tanto éxito que incluso la Policía de Los Ángeles hace la vista gorda. Producida por la CBS, la serie fue cancelada en septiembre de 2009.

6. "La reina del sur".



Basada en la novela del mismo título de Arturo Pérez-Reverte, fue emitida en 2011, con la actriz mexicana Kate del Castillo como protagonista. La serie ha entrado en cierto modo en la leyenda al descubrirse hace un par de años que dicha artista mantuvo una relación con Joaquín El Chapo Guzmán, poderoso narcotraficante y criminal mexicano, jefe del Cártel de Sinaloa y protagonista de fugas de película. La realidad no solo supera a la ficción, sino que a veces la engulle. Ese romance prohibido añade más morbo al regreso de la serie, de la que se rodará una segunda temporada esta primavera, según se anunció hace unas semanas. "Regresa Teresa Mendoza, quien se convirtió en una de las principales narcotraficantes de España -indicó la cadena estadounidense Telemundo-. Ocho años después de desaparecer sin dejar rastro, y de vivir una vida pacífica e idílica en el campo italiano, el pasado de Teresa finalmente la alcanza y se ve obligada a regresar a México".

7. "El Chapo".



Joaquín "El Chapo" Guzmán tenía que tener su propia serie de televisión. Así lo entendieron Netflix y Univisión, que estrenaron esta ficción el 23 de abril de 2017 en la cadena mexicana. La protagoniza el actor mexicano Marco de la O, que después de su caracterización y de haber ganado diez kilos para el papel guarda un extraordinario parecido con el líder del cártel de Sinaloa. La serie cuenta la trayectoria del Chapo desde 1985, su evolución desde los inicios en el cártel de Guadalajara, su ascenso al poder del tráfico mundial de drogas y su caída.

8. "Narcos".



Uno de los culpables de la penetración de Netflix en España es esta serie sobre el narcotraficante más legendario de todos los tiempos, Pablo Escobar. La ficción, estrenada en 2015, narra la vida del líder del cártel de Medellín, interpretado por el brasileño Wagner Moura, desde finales de los setenta. La tercera temporada se inicia tras la caída de Escobar, cuya campaña narcoterrorista puso en jaque al Estado colombiano y causó cientos de muertos. Se le considera el criminal más rico de la historia, cuyo patrimonio se estima que hoy ascendería, con la corrección de la inflación, a unos 50.000 millones de euros. Llegó a introducir el 80% de la cocaína que entraba en Estados Unidos. Y sobre su vida se estrena ahora la película "Loving Pablo", dirigida por Fernando León ("Los lunes al sol") y protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz.

9. "Snowfall".



Creada por John Singleton (director de "Boyz N the Hood") y estrenada en 2017 por la cadena estadounidense FX, se centra en los inicios de la epidemia de crack en Los Ángeles en 1983. Entre sus personajes, un joven camello de 19 años, un luchador mexicano, un agente de la CIA y la sobrina de un capo mexicano de la droga.

10. "Fariña".



La serie de la productora gallega Bambú, creadora también de ficciones de éxito como "Velvet" y "Las chicas del cable", ya es todo un fenómeno social, no ya solo por la excelente factura mostrada en su primer capítulo y las interpretaciones de Carlos Blanco y Morris, sino también por el cúmulo de circunstancias que la han puesto en boca de todos: la detención de Sito Miñanco y, sobre todo, el secuestro del libro de Nacho Carretero por parte de la juez Alejandra Pontana. Antena 3 decidió acelerar el estreno de la serie para aprovechar la fuerza de los titulares de prensa y, visto el seguimiento del primer capítulo, lo más visto del pasado 28 de febrero, con un 21.5 por ciento de cuota de pantalla, la cadena ha decidido seguir con la emisión de más capítulos. No sufriremos "mono" por "Fariña".