Qué hacer en Vigo este jueves 24

La agenda de este jueves en Vigo ofrece varias conferencias, conciertos y el primero de los tres días de programación de las jornadas #CreaVigo, que organiza hasta el sábado actuaciones y actividades de música, danza, arte contemporáneo e ilustración. Asimismo, la Real Filharmonía de Galicia cierra la temporada de música clásica en Afundación con un concierto bajo la dirección de Jaime Martín y el oboísta Lucas Macías como solista. Además, el comandante naval de Vigo, Carlos Cárdenas, explica la historia de la aviación naval y una mesa redonda aborda el papel del cómic en la ciudad de Vigo.

La Real Filharmonía cierra la temporada con obras de Ravel, Strauss y Stravinski

Dónde: Teatro Afundación

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: desde 6,30 euros

La Real Filharmonía de Galicia ofrece este jueves el último concierto de la temporada de música clásica de Afundación. Bajo la dirección de Jaime Martín y con el oboísta Lucas Macías Navarro como solista, la agrupación interpretará obras de los compositores Ravel, Strauss y Stravinski. Las entradas se pueden comprar desde 6,30 euros y hay descuentos del 10 por ciento para desempleados, jóvenes y jubilados.

Héctor Francesch y Trópico de Grelos abren las jornadas #CreaVigo

Dónde: Praza de Compostela y Porta do Sol

Cuándo: desde las 10.00 y a las 19.30 horas

Entrada: gratuita

Héctor Francesch abre la primera de las tres jornadas de programación de #CreaVigo con una instalación artística, denominada Proxecto Vigo's Pattern, en Praza de Compostela y que creará en colaboración con la Fundación Igualarte y alumnos del IES Politécnico. Además, Trópico de Grelos ofrecerá su espectáculo de percusión con salida desde el Sireno y con recorrido por la zona.

Carlos Cárdenas explica en una charla la historia de la aviación naval

Dónde: Auditorio Municipal do Areal

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

El comandante naval de Vigo, Carlos Cárdenas Crespo, ofrece este jueves la conferencia "Historia de la Aviación Naval... un sueño hecho realidad", integrada en los actos de celebración del Día de las Fuerzas Armadas. El escritor Bertrand de Cominges presenta al ponente.

Actos

Mesa redonda "Vigo no cómic"

Dónde: Sede Afundación

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: gratuita con inscripción previa (986120078)

Reflexión sobre el papel del cómic en la ciudad con la participación de María Vilar, Octavio Beares, Andrés Magán, Fernando Llor y Carlos Puerta en una actividad incluida en las actividades paralelas organizadas con motivo de la exposición "El Arte en el Cómic".

Charla y presentación de libro

Dónde: El Corte Inglés (departamento de Librería)

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre

Mar Nieto, autora del libro "Lucas", ofrece la charla "Lucas: mi historia de amor, pérdida y reconstrucción personal" en la que abordará las claves para superar la pérdida de un ser querido y los motivos por los que decidió escribir el libro, que ha inspirado una canción de Luz Casal.

Un mes, un barrio: Candeán

Dónde: Centro Comercial Travesía

Cuándo: desde las 18.00 horas

Entrada: gratuita

El ciclo de homenajes a barrios sigue con el reconocimiento a Candeán con actividades para los más pequeños de la casa con el payaso Popín y la mascota Travesiña.

Conferencia sobre el cambio climático

Dónde: Escola Municipal de Artes e Oficios

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

El Fórum organizado por el Instituto de Estudios Vigueses ofrece la charla "Cambio climático y calentamiento global: cómo lo sabemos y cuáles son sus consecuencias" a cargo de Daniel Rey (profesor Universidade de Vigo), presentado por Federico Vilas (IEV).

Charla acerca del Estado de Bienestar

Dónde: Asociación de Veciños Vilar-As Fontes

Cuándo: 19.30 horas

Entrada: libre

El Foro Cívico de Vigo organiza la charla-debate "O declive do estado de benestar" con Xabier Pérez Davila (economista, membro do Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións).

Presentación de poemario

Dónde: Andel

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre

María Reimóndez presenta "Galicia en bus", XX Premio de Poesía Johán Carballeira do Concello de Bueu, acompañada por Susana Sánchez Aríns, Ramón Nicolás y Fran Alonso.

Conferencia sobre matemáticas

Dónde: Sede Afundación

Cuándo: 20.0 0horas

Entrada: gratuita con inscripción previa en www.ataquilla.com

El profesor y youtuber Sergio Castro ofrece la conferencia "Profe, ¿para qué sirven las matemáticas?" con la que pretende demostrar que es posible aprender esta materia de forma entretenida y didáctica.

Club de lectura

Dónde: Mid Century Café

Cuándo: de 21.00 a 22.00 horas

Entrada: gratuita

Sobre "La historia de tu vida", de Ted Chiang.

Charla sobre generar dinero

Dónde: Café Vitruvia

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: libre con aforo limitado

La asesora digital Patricia López explica en una charla "Las 7 formas de generar ingresos por internet".

Debate filosófico

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: 20.00 horas

Esther Ortega (doctora en Filosofía da Ciencia) abre el debate sobre la epistemología, el estudio de los fundamentos, del método y de los límites del conocimiento científico.

Música

Banda de Música Júnior

Dónde: Conservatorio Profesional de Música de Vigo

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Dirigida por Ángel A. Montes.

Jam'Monk

Dónde: Monk Blues Cóctel Bar

Cuándo: de 20.00 a 23.00 horas

Entrada: libre

Jam session rock y blues con Arturo Álvarez y Diego y Javier Pacheco.

Joao Tomba e a súa Orchestra TDK Chrome

Dónde: La Leyenda Calvario

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: gratuita

Canciones de amor desesperadas con una perspectiva divertida y surrealista.

Grupo Mayel

Dónde: Sala Bolero

Cuándo: 17.30 horas

Y Dj Varo y sorteos.

Micros abiertos

Dónde: Café Uf

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: libre

Escenario abierto a la poesía y canción de autor con Pablo Vila al frente.

Mandrilón

Dónde: La Galeriajazz

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: 4 euros

Sesión H.A.L.O. con el cuarteto de cuerda electrificada formado por Pablo Rega y Mig Seoane (guitarras) y David Santos y Iago Alvite (bajo).

Juan Alonso Trío

Dónde: MayeuSwing Escuela de Baile y Club Social

Cuándo: de 22.00 a 00.00 horas

Entrada: libre

Juan Alonso (bajo y contrabajo), Juan Guerrero (batería) y Felipe Villar (guitarra) abren la Double Swing Jam.

Tomi Lebrero

Dónde: La Casa de Arriba

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 5 euros (con consumición)

Cantautor y bandoneísta, que mezcla sus raíces argentinas con el rock o el pop.

Talleres de kizomba

Dónde: Sala Palmera Playa

Cuándo: 22.00 horas

Clases de iniciación y perfeccionamiento con Aitor Rodríguez.

Irene Aschero

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 3 euros

Noche de tango con Germán Chrystan al piano.

Alejandro Jesús

Dónde: La Bodega de Matías

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Salsa, merengue y bachata.

Reggae Jam Session Rocksteady Edition

Dónde: El Contrabajo Club

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 3 euros

Clásicos de rocksteady y early reggae con Elephants Yard.

Lolo Dj

Dónde: Cuarenta

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Sesión especial Navalia.

Teatro

Víctor Grande

Dónde: Ícaro Café Pub

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 5 euros

Monólogo de humor.

Cine

"Una vez fuimos salvajes"

Dónde: Auditorio Municiapal do Concello

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: 2 euros

Proyección del film de Carmen Bellas en el ciclo organizado por Cineclube Lumière en colaboración con el CGAI.

Homenaje a Prince

Dónde: Bar Tipo X

Cuándo: 21.30 horas

Entrada: libre

Proyección del concierto que ofreció en Mineapolis en junio de 2000 para conmemorar el 60º aniversario de su nacimiento.