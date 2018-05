Qué hacer en Vigo este sábado 26

Actividades deportivas, música y teatro centran la programación de la agenda para este sábado en Vigo. Así, A Pedaliña cierra la programación relacionada con la bicicleta organizada en los últimos fines de semana por A Golpe de Pedal, primero con actividades para todas las edades en O Castro y el domingo, con una marcha popular por las calles del centro. Además, Sweet California sube al escenario del Auditorio Mar de Vigo con su gira Ladies'Tour mientras que Teatro Ghazafelhos presenta "Acuario" en el Centro Comercial A Laxe. Por último, la agrupación Galicia Social celebra su 50º aniversario con un festival en el Teatro Salesianos con actuaciones de danza, teatro y música.

A Pedaliña llena O Castro de actividades deportivas y de ocio

Dónde: Entorno Monte O Castro

Cuándo: de 12.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

A Golpe de Pedal organiza una nueva edición de A Pedaliña, este sábado con actividades en O Castro y el domingo, con una recorrido desde Porta do Sol. La programación ofrece durante todo el día una ruta BTT, un circuito de mini BTT con obstáculos para niños de 5 a 12 años, exhibición de bicicletas de trial, además de poder probar bicis adaptadas con Discamino y la Once. También habrá circuitos de habilidad y educación vial, además de un espacio donde los más pequeños podrán aprender a montar sin ruedines. Asimismo, se celebrará una exhibición y competición de BMX, habrá clases de patinaje y Cogami permitirá probar cómo moverse en silla de ruedas. Los fondos recaudados irán a la ong EntreCulturas.

Teatro Ghazafelhos descubre en "Acuario" los secretos del mar

Dónde: Centro Comercial A Laxe

Cuándo: 18.30 horas

Entrada: libre

Teatro Ghazafelhos da vida al libro de poemas de María Canosa en su espectáculo "Acuario". Dirigido a público familiar, descubre los secretos del mar en una obra con actores y marionetas que da a conocer también a los más pequeños de la casa poesía en lengua gallega. La representación se enmarca en la programación organizada con motivo del décimo aniversario del centro comercial.

Sweet Califonia regresa a Vigo con su Ladies´Tour

Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: desde 19.60 euros

Sweet California regresa esta tarde al escenario del Auditorio Mar de Vigo con un concierto integrado su gira Ladies´Tour. De esta manera, interpretarán los temas de su último disco, "3", pero también de los dos anteriores, "Break of Day" y "Head for the Stars".

Actos

Swing Weekend

Dónde: Ante el Museo MARCO y El Juliana (Mercado O Progreso)

Cuándo: 12.00 y 13.30 horas, respectivamente

Entrada: gratuita

Fin de semana de swiing en homenaje a los bailarines Bill Robinson y Frankie Manning, primero con una Rúa Swing con baile de claqué y lindy hop, seguido de sesión vermú en El Juliana.

Talleres infantiles

Dónde: Kids Zone (Centro Comercial Gran Vía)

Cuándo: de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Con actividades relacionadas con los Cavernícolas.

Cuentacuentos

Dónde: Libros para Soñar

Cuándo: 18.30 horas

Con relatos del elefante Elmer con motivo del aniversario de la primera publicación y un taller de plástica

creativa para pintar su figura multicolor.

Charla sobre oración

Dónde: Oficina Municipal de Distrito de Teis

Cuándo: 18.00 horas

Entrada: gratuita

El Centro Espirita Paz, Armonía, Amor y Caridad ofrece la charla "O poder e as forzas da oración" de Fernando Espelho.

Club de lectura feminista

Dónde: Café Uf

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: libre

Presenta "Rojo y oro", con la presencia de las autoras Iria G. Parente y Selene M. Pascual.

Taller de meditación

Dónde: El Mensaje de Silo

Cuándo: 19.00 horas

Entrada: gratuita

Con técnicas sencillas de meditación.

V Beade Fashion Day

Dónde: Centro Cultural de Beade

Cuándo: 20.30 horas

Entrada: libre hasta completar aforo

Desfile con los diseños de nuevas promesas de la moda en una cita de la Festa da Cereixa.

Música

Festival Aniversario Galicia Social

Dónde: Teatro Salesianos

Cuándo: 17.00 horas

La agrupación celebra su 50º aniversario con actuaciones de ballet, danza moderna y española, además de canción coral y teatro, entrega de galardones y el grupo de cuerdas Galicia Social, entre otros.

Varipé

Dónde: AVCD Lavadores

Cuando: 19.30 horas

Entrada: libre

Cantos y danzas del mundo.

Michalis Kouloumis y Efrén López

Dónde: Asociación Galicia Fiddle

Cuándo: clase a las 20.00 y concierto a las 22.00 horas

Entradas: de 3 a 20 euros.

Músicas tradicionales mediterráneas del este y de la clásica otomana, primero en clase magistral seguida de concierto. El precio para no socios es de 20 euros para ambos eventos y de 5 para el concierto, cantidad que baja a 10 y 3 euros para asociados.

Abe & Boots

Dónde: La Casa de Arriba

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 5 euros con consumición

Indie-country.

Jam session

Dónde: O Galo do Vento

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: libre

Homenaje y despedida a los erasmus con micrófonos abiertos.

The Son of Wood

Dónde: Café Uf

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 3-6 euros

Grupo folk en concierto.

Óscar Lorrey

Dónde: La Bodega de Matías

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Versiones de bachata y cumbia.

Dúo Paris

Dónde: Restaurante Ondas de Canido

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: libre

Música variada.

Sabina & Cía

Dónde: Pizzería Pepe

Cuándo: 22.45 horas

Entrada: gratuita

Versiones de pop en español.

Grüzvilla

Dónde: La Pecera

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 5 euros

Banda instrumental que fusiona jazz, funk y rock.

Losto Kinsky

Dónde: El Contrabajo Club

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 5 euros

Versiones en gallego de temas míticos de rock de todos los tiempos.

Two in the mirror

Dónde: La Galeriajazz

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 5 euros

Versiones pop, soul, jazz o funk con Noelia Álvarez y Paco Dicenta.

Os Esquecidos

Dónde: Cervecería Miguel

Cuándo: 23.00 horas

Entrada: 3 euros

Folk-rock.

Grupo Mayel

Dónde: Sala Bolero

Cuándo: 23.00 horas

También dj Varo y sorteos.

Miguel Iglesias

Dónde: Zentral

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Acompañado por Dan.

The Capaces y Black Panda

Dónde: La Iguana Club

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: 8 euros

The Capaces presenta su disco, "Rawness".

Sénior & Júnior

Dónde: El Rincón de los Artistas

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: gratuita

Blues, jazz, latino, también con Dj Kongo.

Dj Lolo

Dónde: Cuarenta

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: libre

Sesión pop rock.

Nueva Generación

Dónde: Sala La Estrella

Cuándo: 23.30 horas

Entrada: 5 euros con consumición mínima

Espectáculo del grupo de la escuela de baile Lucy Salsarrica.

Miguel El Pelos

Dónde: El Gato de Schröndinger

Cuándo: 00.00 horas

Entrada: 3 euros

Versiones de temas míticos de pop y rock.

Dj Frank Seventy

Dónde: Bar Tipo X

Cuándo: de 00.00 horas a cierre

Entrada: gratuita

Sesión de los éxitos de la Movida española de los 80.

Teatro

"Somos criminais"

Dónde: Teatro Afundación

Cuándo: 20.30 y 23.00 horas

Entradas: agotadas

Espectáculo de humor de Xosé Antonio Touriñán y Carlos Blanco.

"HisterioTipos, mejor soltera que mal acompañada"

Dónde: Sala Ártika

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: 8-10 euros

Carmen Trueba protagoniza junto a Enrique Asenjo esta comedia que propone reírse de uno mismo.

Obras de microteatro

Dónde: Teatro Aforo

Cuándo: 20.00 horas

Entrada: 3, 5 y 7 euros para ver una, dos o tres obras

Con las piezas "Souvenir", "El solitario camino de ver" e "Hipnosis" .

"Mudar a pel"

Dónde: Teatro Ensalle

Cuándo: 22.00 horas

Entrada: 9 euros

Segunda jornada del VIII Programa Vigo en Bruto con la pieza de Samuel Merino y Jose Vaquero.

Sergio Muro

Dónde: Mimosa Café Teatro Vigo

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 6 euros

Monólogo actual, divertido y dinámico.

Gran Cabaret Novo Circo Galego

Dónde: Sala Doppler

Cuándo: 22.30 horas

Entrada: 4 euros

Presentado por John Jackson y Jack Johnson.

Exposiciones

"Julio Verne. Los límites de la imaginación"

Dónde: Museo MARCO

Cuándo: de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición de la Fundación Telefónica basada en el imaginario de Julio Verne que refleja el espíritu de su época, caracterizado por los cambios vertiginosos y la fe en el progreso, y que incluye también contenidos relacionados con el 150º aniversario de la entrada del Nautilus a la ría de Vigo y el 140º aniversario de la visita de Verne a la ciudad. El espacio cultural también acoge la muestra "A luz e a lente" sobre la historia del microscopio.

"Generaciones"

Dónde: Iglesia del Sagrado Corazón

Cuándo: de 11.00 a 13.00 horas

Entrada: gratuita

Imágenes del fotógrafo norteamericano Charles Ragsdale en las que retrata a los 26 españoles "supercentenarios", con más de 105 años, con el miembro más joven de su familia.

"El Arte en el Cómic"

Dónde: Sala I Sede Afundación

Cuándo: de 17.30 a 20.30 horas

Entrada: gratuita

Exposición con obras elaboradas por 73 dibujantes y artistas del noveno arte en las que reinterpretan grandes obras de la pintura universal, como "El Guernica", de Picasso, o "La Gioconda", de Leonardo Da Vinci, entre otras.

"A nova colección Colmeiro"

Dónde: Pinacoteca Municipal Fernández del Riego

Cuándo: de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas

Entrada: gratuita

Exposición integrada por 21 óleos del artista que se incorporaron el año pasado a los fondos municipales, junto a 145 obras sobre papel, que ofrece un recorrido por prácticamente todas las etapas de Colmeiro y con temáticas que le son propias como personajes gallegos, paisajes o retratos, entre otros, con diferentes técnicas.

"Arte 6"

Dónde: Nuevo Espacio Alterarte

Cuándo: de 18.00 a 21.30 horas

Entrada: gratuita

Exposición del colectivo Alterarte, con obras de Diana Cordero, Manolo Cerdeira, Pilar G. Mourín, Roxel, Tania Ulloa y la proyección de imágenes en formato digital de Justo Ilhuicamina.

"Tecendo ideas"

Dónde: Café De Catro a Catro

Cuándo: 17.00 a 00.00 horas

Entrada: gratuita

Muestra de Gabriela Ladrero Martín con tapices y esculturas con las que expresa ideas con el fin de revalorizar el trabajo hecho con las manos como ejecutoras de nuestro pensamiento.