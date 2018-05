Salen a la venta las entradas y abonos para el festival Sinsal San Simón

El festival Sinsal SON Estrella Galicia 2018, que se celebrará del 26 al 29 de julio en la isla de San Simón (Redondela), y cuyo cartel es secreto, como ya es tradicional en este evento musical, pone a la venta sus entradas y abonos. Los abonos están disponibles el martes 29 de mayo a partir de las 12.00 del mediodía, mientras que las entradas pueden adquirirse a partir del miércoles 30 a la misma hora. En ambos casos se venden en la plataforma www.ticketea.com. Los precios de los abonos rondan los 70 euros, mientras que los precios de las entradas de día para adultos oscilan entre los 25 y los 55 euros (ver la lista más abajo).

Según informó ayer Sinsalaudio, entidad que organiza el festival, el jueves 26 de julio se celebrará la jornada inaugural con tres conciertos. El viernes 27, la jornada ya incluye cinco conciertos en la isla en horario de tarde. Este año 2018, el sábado 28 y el domingo 29 de julio serán las dos grandes jornadas en las que los conciertos comenzarán en San Simón antes de comer, y se repetirá el cartel al 90 por ciento. Serán, asegura la organización, un mínimo de 7 conciertos secretos cada día en dos jornadas “casi gemelas”.

Habrá dos modalidades de abono: viernes y sábado o viernes y domingo. Y dos puertos de salida: Vigo (Estación Marítima) y Meirande (Museo da Batalla de Rande, Redondela); así como un cupo de abonos y entradas para menores de 16 años (incluidos) a precio reducido.

El cartel del Festival Sinsal SON Estrella Galicia es secreto, aunque ello no ha impedido que las entradas y los abonos se hayan agotado en prácticamente todas las ediciones. El público no sabe qué grupos van a actuar hasta que arriban en barco a la Isla de San Simón. Como recuerda Sinsalaudio en un comunicado, el compromiso principal del festival ha sido, desde sus inicios, programar artistas que comiencen su carrera musical o que hayan demostrado una gran conexión con la creación contemporánea. Asimismo, en su mayoría, se trata grupos o artistas que actúan por primera vez en Galicia. Algunos de estos nombres, pocos años más tarde, formaron parte de los carteles de los grandes festivales y salas de conciertos de todo el mundo.

La trayectoria vanguardista de la promotora Sinsalaudio, la singularidad del evento y el espacio natural en el que se celebra otorgan a este festival una etiqueta de calidad.

Horarios del festival

* Jueves, 26 de julio, de 7:10 a.m. a 10:00 p.m., 3 conciertos.

* Viernes 27 de julio, de 5:45 p.m. a 10:00 p.m. 5 conciertos en los 3 escenarios principales.

* Sábado 28 de julio, de 12:50 a.m. a 10:00 p.m. 7 conciertos mínimo en los 3 escenarios principales y actividades para el público familiar.

* Domingo, 29 de julio, de 12:50 a.m. a 9:00 p.m. 7 conciertos mínimo en los 3 escenarios principales y actividades para el público familiar.

Abonos (160 unidades):

2 días

General:

Viernes 27 + Sábado 28: 68 euros. A partir del 07/09, 72 euros

Viernes 27 + Domingo 28: 68 euros. A partir del 07/09, 72 euros

Niños menores de 16 años (incluido)

Viernes 27 + Sábado 28: 20 euros. Desde el 09/07, 25 euros

Viernes 27 + Domingo 28: 20 euros. Desde el 09/07, 25 euros

Entradas individuales:

General:

Jueves, 26 de julio: 20 euros. A partir del 09/07, 25 euros.

Viernes 27 de julio: 35 euros. Desde el 09/07, 40 euros.

Sábado 28 de julio: 50 euros. A partir del 07/09, 55 euros.

Domingo 29 de julio: 50 euros. A partir del 07/07, 55 euros.

Niños menores de 16 años (incluidos):

Jueves, 26 de julio: 12 euros (cuota limitada)

Viernes 27 de julio: 12 euros (cuota limitada)

Sábado 28 de julio: 15 euros (cuota limitada)

Domingo 29 de julio: 15 euros (cuota limitada)

* Importante: Estas horas son aproximadas, pueden variar unos 10/15 minutos. Por esta razón y por agilidad en el embarque, es muy importante que el público llegue a los puntos de salida con al menos 30 minutos de antelación sobre la hora programada.

Costes de distribución no incluidos. IVA incluido. El transporte en el barco a la isla de San Simón está incluido en el precio. El cupo de abonos y de entradas para niños menores de 16 años es limitado.